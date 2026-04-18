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▲▼宮澤理惠全1991年11月13日發行18禁寫真集，尺度之大在30多年前令人驚駭，轟動全亞洲。（圖／翻攝自微博）

日本影后宮澤理惠從80年代末活躍至今日演藝圈，入行超過35年，她一步步從寫真女星蛻變為國際影星，除了多部影視代表作，宮澤理惠最為人熟知的即是18歲赴美拍攝、1991年發行的全裸寫真集《Santa Fe》，極大尺度轟動全亞洲，曾經有台灣粉絲分享，年輕時把寫真集帶進軍中，書本立刻被同袍「分屍」。宮澤理惠11歲成為雜誌模特兒，廣告、戲劇邀約接踵而來，還勇奪日本電影金像獎最佳新人，不過18歲毅然決然去美國拍攝由已故攝影大師篠山紀信掌鏡的裸體寫真集《Santa Fe》（西班牙語，意為「神聖的信仰」），從玉女變慾女的她，作品暢銷155萬本，不但在日本造成轟搶購，還榮登多數台灣男性心目中的「宅男女神」，成為一股社會現象。過去有台灣網友在社群平台發文分享，自己90年代入手宮澤理惠的寫真集，引發一票男網友共鳴，「當時的宮澤理惠真的是天花板級別啊」、「記得宮澤理惠發行寫真在我當兵時候，連上不曉得誰弄來一本，結果不到一天就分屍，學長人人一張在廁所裡研究！」宮澤理惠早年拍過不少性感寫真集，寬衣解帶走紅後的她，被媒體封為「最美裸體」，宮澤理惠2000年到台灣拍攝國片《運轉手之戀》，與屈中恆有大量對手戲，中文台詞精準對上日語口型，以及自然的表演驚豔台日電影圈。隔年，宮澤理惠以和王祖賢主演的《遊園驚夢》拿下莫斯科影展最佳女主角，成功轉型演技派，之後的作品《黃昏清兵衛》、《我的廣島父親》、《紙之月》、《幸福湯屋》皆橫掃國內外大獎，更創下報知電影獎史上最多女演員封后記錄，幾乎拿遍日本所有電影類獎項。