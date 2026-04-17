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行政院長卓榮泰日前赴日觀賞WBC世界棒球經典賽，原本定調為私人行程，卻意外上了媒體版面，不僅引起朝野爭議，還掀一波外交波瀾。根據《日經亞洲》報導，卓榮泰此行原本應維持低調，日方甚至曾要求刪減隨行人員名單，以降低政治敏感度。然而，卓榮泰在東京巨蛋觀賽的畫面隨後在社群平台流出，傳出有日本官員認為此舉違反事前默契，甚至用「遭背叛」來形容對此事的感受。對此，外交部表示私人行程不做評論。報導指出，日本政府對於此類高層互訪向來謹慎，特別是在當前區域政治局勢下，原希望透過私人身分交流，避免過度刺激中國。知情人士透露，日方擔憂此次曝光會壓縮未來雙方在敏感議題上的合作空間。儘管行前已要求剔除發言人與攝影等具官方色彩的人員，但最終行程透明度超乎預期，讓日方基於安全與政治風險的考量感到壓力。除了外交層面的角力，卓榮泰搭乘包機赴日的費用問題，也在國內引發在野陣營的強烈質疑，演變成一場政治攻防戰。面對外媒報導與國內輿論的夾擊，外交部於17日聲明，卓榮泰此行純屬私人行程，相關立場台日雙方先前已有說明，目前不針對相關報導內容做進一步評論。