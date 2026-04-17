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▲沈文程（中）上白冰冰（右二）節目，自爆早年被黑道盯上的內幕。（圖／民視提供）

白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》本週六邀請到搖滾之神、雙金歌王沈文程來到節目中，演唱〈漂泊的七逃人〉時，他坦言因為這首歌早年成為「黑道」邀約對象，經常要唱歌給道上的人聽，還透露新聞局當年對該首歌歌名有意見，唱片製作人甚至到新聞局解釋歌名的意思。沈文程在節目一開場演唱〈漂泊的七逃人〉，高亢嗓音讓主持人盛讚現在跟他同年齡的歌手，他聲音最完美，話鋒一轉，聊到〈漂泊的七逃人〉這首歌，沈文程說當年是模仿黑人唱腔詮釋這首歌還留兩撇鬍子，白冰冰笑問：「這樣的造型有沒有人真的以為你是『七逃人』啊？有道上的人真的來找你嗎？」對此，沈文程哭笑不得的承認說：「我成為道上代言人，常常要唱歌給他們聽！」沈文程也表示，當時這首歌發表的過程很坎坷，歌曲要發行前要送審，新聞局對於〈七逃人〉的形容頗有疑慮，唱片製作人甚至親自到新聞局解釋，〈七逃人〉來由是歌頌梨山務農水蜜桃的原住民，他們都要「擦桃（台）」放到箱子賣給民眾，愛唱歌的他們一邊擦一邊唱，這首歌才過關。沈文程爆笑的解釋讓全場笑歪，但因為前輩們的努力，現在才有這麼好聽的歌曲流傳到現在。沈文程此次上節目除了宣傳5月份的「2026年國際沈文程日-小琉球情歌演唱會」，還有代言交通部70歲長者換照宣導，他以溫馨、親切形象呼籲「換照不是限制，而是保障」，讓大家看到他關心民眾的可愛一面。