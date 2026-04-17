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▲疑似私生飯男子（戴眼鏡者）伸長拿著手機的手，強行要跟劉浩存（披駝色圍巾者）自拍，她看似被對方的手肘打到頭。（圖／新浪娛樂微博）

▲▼劉浩存16日以抹胸禮服亮相北影節紅毯。（圖／劉浩存微博）

中國女星劉浩存20歲就接連演出大導演張藝謀兩部電影《一秒鐘》、《懸崖之上》，躋升「謀女郎」行列，去年和王安宇合作的網劇《陷入我們的熱戀》讓她人氣竄升，近日劉浩存出席影展活動，結束後遭疑似私生飯的男子逼迫合照，混亂的過程中她的頭還被打到，模樣相當狼狽。劉浩存昨（16）日隨新片《消失的人》亮相北京國際電影節紅毯，活動結束後，她在工作人員的維護下快步離場，然而，一名戴眼鏡的男性不斷試圖要跟女神合影，且動作非常粗魯，曝光的影片，男子第一次拿出手機做出自拍的動作時，隨即被工作人員擋下，這時現場已經有點混亂，但劉浩存依然勉強擠出一絲微笑，故做鎮定。而該位沒能如願的男子，遭阻擋後依舊不放棄，快速繞到劉浩存身後，冷不防伸長拿著手機的手臂，再次強行要跟偶像自拍，這次工作人員猛力推開男子，疑似讓男子的手肘揮打到劉浩存的頭部，只見她護著自己的頭，臉上露出無奈的表情，隨即整理儀容走進電梯避難，還不忘跟外頭的粉絲點頭致意。該段短片在網路上瘋傳，網友群起批判男子，「這種人咱們一般不叫粉絲，老存脾氣太好了，工作室敢不敢加個人手保護好我老婆」、「這根本不是正常粉絲合照，是私生飯或者代拍強行拉扯還撞到了浩存的頭，本質是騷擾行為，和性别無關」、「女藝人真的太得體了，要我早就發飆了，還合兩次影，真的是！」