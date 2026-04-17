日本女星和田彩花為偶像團體「早安家族」前成員，也曾是ANGERME（前身為S/mileage）的初代隊長，她今（17）日宣布與伴侶在台灣登記結婚，對方確定是名台灣人，但和田彩花沒有特別公布其性別，只強調自己支持同性婚姻。
和田彩花宣布在台灣登記結婚 強調長期支持同性婚姻
今天晚間，和田彩花在IG發文向外界報告重要喜訊，「我在台灣完成了結婚登記，之所以選擇在伴侶的母國台灣結婚，是因為我長期支持同性婚與希望可以保有夫妻各自的姓氏，而在台灣，人們可以自由的做到這兩件事。」
和田彩花說，自己和伴侶認為，在如此制度下成立的婚姻，或許更接近她們心中理想的藍圖，「現在的日本，並不是每個人都能自由地走出屬於自己的人生，因此還是希望日本，選擇性夫婦別姓與同性婚能早日開花結果。當這些在社會中真正落實的那一天，想和大家一起互相說一聲『恭喜』。」
和田彩花多元發展演藝路 具備歌手、演員、聲優身分
現年31歲的和田彩花有歌手、演員、聲優身分，為日本「早安家族」（Hello! Project）旗下知名偶像團體出身的代表性人物之一，她於2010年從團體Hello! Project Egg畢業，轉而成為早安家族新團體ANGERME的初期成員，並長期擔任隊長，擁有穩定的歌唱實力、清晰的舞台表現與領導能力。
此外，和田彩花也跨足演員與聲優領域，曾為動畫《變身！公主偶像》中的主角「雪森蘋果」配音，亦參與電視節目主持與演出，2019年6月18日，和田彩花正式從ANGERME畢業，結束長達近20年的早安家族體系活動，轉向個人獨立發展。
Ayaka Wada IG
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今天晚間，和田彩花在IG發文向外界報告重要喜訊，「我在台灣完成了結婚登記，之所以選擇在伴侶的母國台灣結婚，是因為我長期支持同性婚與希望可以保有夫妻各自的姓氏，而在台灣，人們可以自由的做到這兩件事。」
和田彩花說，自己和伴侶認為，在如此制度下成立的婚姻，或許更接近她們心中理想的藍圖，「現在的日本，並不是每個人都能自由地走出屬於自己的人生，因此還是希望日本，選擇性夫婦別姓與同性婚能早日開花結果。當這些在社會中真正落實的那一天，想和大家一起互相說一聲『恭喜』。」
現年31歲的和田彩花有歌手、演員、聲優身分，為日本「早安家族」（Hello! Project）旗下知名偶像團體出身的代表性人物之一，她於2010年從團體Hello! Project Egg畢業，轉而成為早安家族新團體ANGERME的初期成員，並長期擔任隊長，擁有穩定的歌唱實力、清晰的舞台表現與領導能力。
此外，和田彩花也跨足演員與聲優領域，曾為動畫《變身！公主偶像》中的主角「雪森蘋果」配音，亦參與電視節目主持與演出，2019年6月18日，和田彩花正式從ANGERME畢業，結束長達近20年的早安家族體系活動，轉向個人獨立發展。
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