氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」氣象專欄中表示，今（18）日受到微弱鋒面影響，北部、東半部仍有短暫陣雨，明起至下週二各地轉為晴朗的天氣型態，下週四（23日）下午將有鋒面南下，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，下週五、六（24、25日）降雨範圍再擴大，各地區嚴防雷雨發生，直到下週日（26日）天氣才逐漸好轉。
今鋒面雨掃北台灣！明起放晴：好天氣到下週二
氣象專家吳德榮在「洩天機教室」氣象專欄中表示，今晨華南沿岸有雲層移出，強降水回波在東部海面，宜花有局部降雨；馬祖有濃霧。截至5：12各地區平地最低氣溫約在20、21度。最新歐洲模式模擬顯示，今日微弱鋒面影響，北部、東半部轉有局部短暫陣雨；北臺轉涼、南部仍偏熱。各地區氣溫如下：北部20至25度、中部20至30度、南部20至33度、東部21至33度。
最新模式模擬顯示，明日至下週二（19至21日），受鋒後乾空氣影響，各地轉晴朗穩定。明日、下週一花東偶有零星降雨的機率，白天偏熱、日夜溫差大；下週二東半部偶有局部短暫雨，北臺氣溫稍降。下週三（22日）水氣略增，各地仍晴時多雲、白天偏熱，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。
下週又有鋒面襲台！雨連下
進一步觀察發現，下週四（23日）下午鋒面南下、中部以北轉有局部陣雨或雷雨；下週五、六（24、25日）鋒面影響，降雨範圍擴大，各地區有局部陣雨或雷雨的機率。下週四下午起氣溫下降、北臺轉涼。下週日、下下週一（26、27日）鋒面遠離，天氣好轉。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。
針對辛樂克颱風最新動態，根據中央氣象署今日2時最新資料顯示，第4號中度颱風「辛樂克」，在關島北方海面，未來在日本南方海面加速向東北遠離、持繪減弱中；對台灣及日本皆無威脅。
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象專家吳德榮在「洩天機教室」氣象專欄中表示，今晨華南沿岸有雲層移出，強降水回波在東部海面，宜花有局部降雨；馬祖有濃霧。截至5：12各地區平地最低氣溫約在20、21度。最新歐洲模式模擬顯示，今日微弱鋒面影響，北部、東半部轉有局部短暫陣雨；北臺轉涼、南部仍偏熱。各地區氣溫如下：北部20至25度、中部20至30度、南部20至33度、東部21至33度。
最新模式模擬顯示，明日至下週二（19至21日），受鋒後乾空氣影響，各地轉晴朗穩定。明日、下週一花東偶有零星降雨的機率，白天偏熱、日夜溫差大；下週二東半部偶有局部短暫雨，北臺氣溫稍降。下週三（22日）水氣略增，各地仍晴時多雲、白天偏熱，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。
進一步觀察發現，下週四（23日）下午鋒面南下、中部以北轉有局部陣雨或雷雨；下週五、六（24、25日）鋒面影響，降雨範圍擴大，各地區有局部陣雨或雷雨的機率。下週四下午起氣溫下降、北臺轉涼。下週日、下下週一（26、27日）鋒面遠離，天氣好轉。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。
針對辛樂克颱風最新動態，根據中央氣象署今日2時最新資料顯示，第4號中度颱風「辛樂克」，在關島北方海面，未來在日本南方海面加速向東北遠離、持繪減弱中；對台灣及日本皆無威脅。