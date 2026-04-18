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這是李雅英？曬上帝視角畫面太香

▲李雅英（如圖）採用由上而下拍的「上帝視角」，讓人看了十分害羞，搭配空氣瀏海、波浪捲髮更顯得逆齡。（圖／李雅英IG＠yyyoungggggg）

李雅英太辣 上萬網友朝聖驚呼：妳是誰？

▲李雅英（如圖）日前才發行個人首本寫真書，勾勒出她對台灣最真摯的情感。（圖／尖端出版社提供）

富邦啦啦隊「Fubon Angels」韓籍成員李雅英來台3年，有「國民表妹」、「阿勇」等暱稱，深受許多粉絲喜愛，今年更升格「國際組組長」，帶領其他韓籍成員適應環境。李雅英不時透過社群分享日常生活，昨（17）日PO出一張上帝視角的辣照，穿著深U緊身上衣展現傲人身材，讓1.5萬人看了大噴鼻血，難得分享性感一面也讓網友驚呼：「妳是誰？」、「ㄚ勇被盜帳號了！」李雅英向來給人陽光、氣質的形象，近日卻罕見展現性感，在IG社群上PO出一張自拍照，照片中她身穿淡粉色套裝，緊身、胸前深U設計讓傲人身材一覽無遺。此外，李雅英採用由上而下拍的「上帝視角」，讓人看了十分害羞，搭配空氣瀏海、波浪捲髮更顯得逆齡。照片風格與過往不同，李雅英在文中打趣說：「這個人是誰就別再問了，我也不認識。」其他網友看了也紛紛驚呼：「所以你是誰」、「雅英的妹妹嗎」、「這是不用錢就可以看到的嗎」、「這個人一定不是我的阿勇」、「ㄚ勇被盜帳號了！！泥素誰？！怎麼這麼美」、「這比寫真還辣欸」。事實上，李雅英日前才發行個人首本寫真書，勾勒出她對台灣最真摯的情感。她在照片中曝光多組性感照，身穿泳裝、男友襯衫等等呈現多種不同樣貌。李雅英接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時，被問到最滿意自己身上哪點？她害羞說：「我想是我的smile（笑容）～很多人說看到我笑的時候可以得到力量，所以我也一直用笑的樣子把好心情給大家。」