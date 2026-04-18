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▲《黑天鵝》奧斯卡影后娜塔莉波曼（左）曾與班傑明米爾派德（右）結婚11年，因為他偷吃造成婚變。（圖／美聯社／達志影像）

▲娜塔莉波曼懷第3胎，目前將專心待產，暫時不工作。（圖／美聯社／達志影像）

童星出道的奧斯卡影后娜塔莉波曼宣告44歲再懷第3胎！她在訪問中坦言非常感恩、覺得榮幸，也認為是個奇蹟，這將是她與現任男友唐吉德塔布勒第一個愛的結晶。她在上一段婚姻中與前夫班傑明米爾派德生了一子一女，後來因班傑明劈腿，彼此在前年2月正式離婚。娜塔莉打算藉著游泳、禪柔來讓身體更強壯，支撐10個月的孕期，也透露目前比自己預期的更充滿能量。娜塔莉波曼才13歲就因為主演盧貝松的名作《終極追殺令》成為紅牌童星，長大後又在《星際大戰》系列扮演艾米達拉女王聲勢再往上衝，以《黑天鵝》登上奧斯卡影后寶座。也就是《黑天鵝》讓她和片中的芭蕾舞指導班傑明米爾派德結緣，兩人的婚姻持續了11年，由於班傑明出軌、和外遇對象藕斷絲連，最終娜塔莉決心放手。她現在的伴侶唐吉德塔布勒和班傑明一樣是法國人，娜塔莉將在懷孕期間用游泳、禪柔來增強體力。44歲懷孕在過往已經算是高齡，儘管現代醫藥更發達、人們也更重視健康，年過40的體能差不多等於30年前的30歲，娜塔莉仍不敢掉以輕心。她稱自己從小到大就聽過一堆求子困難的故事，也有很多自己關愛的親友，在懷孕期間過得有多辛苦。雖然身體裡孕育新生命是充滿喜樂的過程，卻也並不簡單，她知道自己多幸運，也充滿感恩。對於這次和之前生小孩有什麼不同？娜塔莉笑言因為法國認為完整孕期是41週、不是40週，所以這回多了一個禮拜的時間。她早先已經拍完兩部新片，剛好手上工作暫時結束，接下來會專心養胎、待產，還好兩部片一部是今年下半年要上映，另一部明年初在Netflix推出，觀眾不會覺得跟她離開太久。身為要兼顧事業和家庭的女明星，娜塔莉對於所有事務都有一番規畫，才能夠兩邊的腳步都不被打亂。好萊塢女星曾經有過到了40歲之後，好角色銳減、開始要升格扮長輩，甚至被迫慢慢淡出的時期，21世紀的現在終於不再是這樣的狀況，娜塔莉未來也會在養育3個小孩之餘，繼續尋找自己感興趣的題材演出。