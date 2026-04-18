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《換乘戀愛2》李娜妍認是富家千金 住40億豪宅

李娜妍介紹 曾參加選美、《換乘戀愛2》參演者

南韓戀綜《換乘戀愛2》出身的李娜妍，常被誤會是千金大小姐，爸爸更被謠傳是國會議員或是大公司老闆，網友都在問：「爸爸沒有露面的原因，是因為是很有名的人嗎？」李娜妍特別拍成一支影片解答粉絲疑惑，她承認是「富家千金」，解釋是因為被富養、從小生活環境充滿愛，因此跟家人關係特別好。雖然沒直說家裡有多少財產，也否認繼承財產，但她目前住在聖水洞的高級豪宅，要價40億韓元（約台幣9400萬元）。李娜妍在YouTube上傳了一支名為《對，沒錯…全部承認的猜測閱讀｜富家千金、史上級比特幣報酬率、我的前任、每月花費？》得影片，針對粉絲的各種猜測一一回應，提到父親相關傳聞，李娜妍笑說：「真的有很多很誇張的猜測，像是國會議員、企業會長、財閥二代，但都不是。」她透露爸爸只是普通上班族，「不是什麼企業會長，就是一般做生意的人。」因為現在還在上班，所以會盡量避免曝光，不然爸爸會覺得不太自在，「也許等退休之後才有機會露面吧。」還開玩笑說在那之前會努力經營YouTube。至於「富家千金」的謠言，她坦率的說：「對。」結果嚇傻旁邊的人，她解釋自己是在滿滿的愛中長大，「到了30歲後，比起金錢，更深刻感受到自己是在很幸福的環境中成長的。」因為這樣，跟爸媽還有朋友的關係也很好，「能做自己想做的事，所以我覺得自己是富家千金」。雖然沒有直白透露家裡多有錢，但李娜妍目前住在首爾城東區聖水洞的高級公寓「Trimage」，該處市價約40億韓元。她也澄清：「說我已經繼承很多財產？沒有，完全沒有這回事。」李娜妍2019年曾以「李善惠」的名字參加世界大學小姐選拔；2021年以JTBC GOLF主播身分出道，2022年出演TVING戀愛實境節目《換乘戀愛2》後打開知名度，目前也是《換乘戀愛》系列歷屆男女出演者中，擁有最多的YouTube訂閱數的一位。