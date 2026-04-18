「2026桃園桐花祭」將於今（18）日登場，活動將至5月9日，開幕式典禮將在桃園市客家文化館舉行。桃園市政府表示，延續2025年「兒童版桐花祭」榮獲美國MUSE繆思創意大獎嘉年華活動類金獎成功示範經驗，擴大推出兒童特色桐花祭，以童趣視角詮釋桐花與客庄文化；並以「賞桐Give Me Five」為主題，串聯龍潭、大溪、楊梅、龜山、蘆竹5大賞桐區域、5場桐樂會、13條賞桐賞桐秘境與8條桐花小旅行。 

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桃園市政府提到，今（18）日將於桃園市客家文化館辦理伯公祭儀暨主場活動，包含客庄市集、不插電音樂會、阿弟阿妹見面會、客語互動闖關遊戲、客家米食DIY與茶席體驗等，並辦理兒童專屬特別企劃如小小祭伯公漢服體驗、親子著色趣。

楊梅、龍潭、大溪地方社區及蘆竹、龜山區公所推出4/25「楊梅桐樂會」、4/26「龍潭桐樂會」、5/2「蘆竹桐樂會」、5/3「大溪桐樂會」及5/9「龜山桐樂會」共5場次桐樂會。

▲「2026桃園桐花祭」將於今（18）日登場，活動將至5月9日，今年串連五大賞桐區域。（圖／取自桃園桐花祭官網）
▲「2026桃園桐花祭」將於今（18）日登場，活動將至5月9日，今年串連五大賞桐區域。（圖／取自桃園桐花祭官網）
另辦理8條特色桐花小旅行遊程，結合桐花山林漫遊及地方文史導覽，與地方創生團隊手作體驗，品嘗道地客家風味餐；此外推出「13處賞桐秘境數位集章活動」，全國民眾可透過官方平台前往指定地點集章，兌換限量好禮。


🟡「2026桃園桐花祭」桐花童話開幕式：
日期：2026年4月18、19日

時間：每日09:00-17:00

地點：桃園市客家文化館後方公園（桃園市龍潭區中正路三林段500號）

活動官網：桃園桐花祭桃園桐花祭臉書

▲「2026桃園桐花祭」將於今（18）日登場，兩日節目表一覽。（圖／取自桃園桐花祭官網）
▲「2026桃園桐花祭」將於今（18）日登場，兩日節目表一覽。（圖／取自桃園桐花祭官網）

🟡桐花童話開幕式暨伯公祭儀：

時間：4月18日10:00-11:00

演出嘉賓：J HALL樂團、朱海君

表演陣容：氣球大叔、客家歌手張喜芳、布萊恩魔術、一拋而紅大頭、大頭泡泡哥哥、YLZ樂團、氣球天使、路過客樂團

🟡「2026桃園桐花祭」交通資訊：
📍自行開車：
北二高龍潭交流道下-大昌路-中正路（往石門水庫方向）一中正路三林段—桃園市客家文化館

📍搭客運：
▪️﻿桃園【5044桃園一龍潭（經十一份）】於桃園市客家文化館站下車。
▪️中壢【5055中壢-石門水庫（經山仔頂）】、【503台灣好行石門水庫線】（假日行駛）於桃園客家文化館站下車。
▪️﻿龍潭【5055中壢-石門水庫（經山仔頂）】、【5049龍潭-逸園（經三角林）】、【5051龍潭-大坪】於桃園市客家文化館站下車。

📍停車資訊：
▪️﻿﻿地下收費停車場：小客車87格。
▪️後方公園收費停車場：小客車19格
▪️大客車停車場（免收費）：5格。

▲「2026桃園桐花祭」交通資訊（圖／取自桃園桐花祭官網）
▲「2026桃園桐花祭」交通資訊（圖／取自桃園桐花祭官網）

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年資歷的大叔，寫過幾本書，也做過多次美食競賽評審。

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