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▲廖婉君近日自爆自己單身人設都是假的，兒子已經30歲。（圖／翻攝自廖婉君臉書）

廖婉君首度公開婚變內幕 長期壓抑原因曝光

母子失聯成最大遺憾 放下人設重新出發

有「小詹雅雯」之稱的台語歌手廖婉君，過去長期以單身形象示人，未曾公開談及婚姻與家庭。不料她近日在社群平台發文，首度揭露自己其實曾有一段婚姻，自己單身人設都是假得，甚至早已成為母親，兒子目前已步入30歲人生階段，但如今母子2人已經失聯，消息一出立刻引發外界高度關注。廖婉君在貼文中坦言，過去之所以在公開場合顯得保守甚至說話遲疑是因為背負太多顧慮，她表示長期擔心言語不當傷害親友，也害怕引發不必要的衝突，導致自己在面對媒體或節目時總是小心翼翼，甚至反覆思考是否該發言，她也透露過去曾因表現或風格問題，被部分節目列為不再邀請的對象，但如今她已不再執著這些外界評價。最引發討論的，莫過於她對過往婚姻的描述，廖婉君坦言大約10年前婚姻走向破裂，而原因竟是遭到伴侶背叛，且自己是最後才知情的一方，這段經歷讓她承受極大打擊，也深刻影響人生方向，她回顧當時心境，語氣中透露出無奈與傷痛，顯示這段記憶至今仍難以完全釋懷。除了婚姻問題，廖婉君也提到自己曾獨自扶養兒子長大，從小學一路照顧至大學階段，自認盡力扮演母親角色，然而令人心痛的是2人如今已失去聯繫，她坦言無法確定兒子目前的生活狀況，只能猜測對方或許已成家立業，這段母子關係的斷裂，成為她心中難以抹去的遺憾與牽掛。經歷多年壓抑與情感波折後，廖婉君表示自己決定不再被既有形象束縛，她直言「單身」其實是過去為了迎合外界而塑造的說法，如今選擇坦白面對真實人生。廖婉君強調自己並未做錯任何事，只是過度在意外界期待才讓自己長期受困。現在廖婉君希望重新找回自我，並感謝過去十年來始終陪伴在身邊的重要人物，也暗示人生已有新的依靠，貼文曝光後許多粉絲湧入留言支持，鼓勵她勇敢活出自己。