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▲鄭嘉睿曾被欽定為起亞虎新任啦啦隊隊長，然而如今卻選擇揭露行業黑幕並離開球隊。（圖／翻攝自鄭嘉睿Threads@ga0_0ye）

鄭嘉睿揭露韓國職場現實 跨國支持成關鍵力量

親自道歉取消行程 承諾重整再出發

韓國職棒啦啦隊圈近日爆出爭議，原任起亞虎啦啦隊隊長、安養正官庄啦啦隊長的鄭嘉睿，日前公開揭露職場遭遇後引發各界關注，她在事件曝光後決定辭去啦啦隊職務，而原訂今（18）日來台參與活動的行程，也因身心狀態影響臨時取消，讓不少期待與她見面的粉絲感到遺憾。對此，鄭嘉睿特地透過在台韓籍YTR「DenQ」的頻道親自向台、韓粉絲致歉，並感謝大家的支持，坦言自己尚未走出低潮，但會努力走出困境。鄭嘉睿先前發文指出，自己長期遭到球團外包行銷公司某位主管言語羞辱與精神壓迫，導致身心承受極大壓力。她坦言，選擇站出來發聲並非單純為個人討回公道，而是希望藉此讓更多人看見職場環境問題，進而帶來改善。她強調，不希望未來還有其他啦啦隊員遭遇類似困境，盼透過自身經歷為產業帶來正向改變。事件曝光後，不僅韓國當地引發討論，台灣粉絲也紛紛湧入社群平台留言支持，甚至透過各種方式為她加油打氣，鄭嘉睿在DenQ影片中提到，這段時間來自粉絲、啦啦隊夥伴及應援團長的關心，讓她多次落淚，她表示這些溫暖讓原本幾乎崩潰的自己重新找到力量，也讓她深刻感受到並非孤軍奮戰。不過，面對即將到來的台灣活動，鄭嘉睿仍做出艱難決定，她坦言自己目前心理狀態尚未完全調整好，難以用理想的狀態與大家見面，因此選擇將行程延期，她在影片中向粉絲表達歉意，表示自己非常重視這次機會，也理解大家的期待，但現階段更需要時間整理心情。在向外界致歉的同時，鄭嘉睿也承諾會努力調整狀態，期盼未來能以更正面、穩定的面貌再次回到大家面前，她強調粉絲的支持已成為她重新站起的重要動力，也讓她更有勇氣面對未來，整起事件從職場爭議延伸到跨國關注，不僅凸顯啦啦隊產業現況，也讓外界持續關注她後續動向。