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▲夏語心在沖繩曬白色比基尼，不少人聚焦在她的6塊肌上。（圖／翻攝自夏語心IG@yuxinuna）

夏語心白色比基尼秀極致線條 戶外造型掀討論

▲夏語心坦言自己的身材對亞洲男生來說有點恐怖。（圖／翻攝自夏語心IG@yuxinuna）

自嘲審美差異掀共鳴 自律成果獲粉絲盛讚

▲夏語心的比基尼照片，讓不少人大讚她自律。（圖／翻攝自夏語心IG@yuxinuna）

40歲女星夏語心近期飛往日本宮古島放鬆度假，即使行程滿檔仍持續更新社群平台，分享旅途點滴，她一連上傳多組比基尼泳裝照片，立刻引發粉絲熱烈關注，不同於過去偏向甜美或氛圍感的造型，這次最引人注目的焦點並非比基尼，而是她長期鍛鍊出的6塊肌，讓她自嘲地表示：「亞洲男看了都會怕！」從曝光畫面可見，夏語心身穿白色比基尼入鏡，上半身採用簡約三角剪裁，搭配繞頸設計，下身則為側邊綁帶款式，將腰腹與曲線完整呈現。她站在鏡前以自然姿勢自拍，搭配墨鏡與隨性綁起的髮型，展現輕鬆度假氛圍，不過最吸睛的仍是她腹部清晰可見的肌肉線條，緊實程度讓不少人直呼彷彿雕刻般立體。除了室內自拍外，夏語心也分享另一組紫色比基尼造型，站在戶外泳池邊拍攝，藍天與綠意背景襯托出度假氣息，讓整體畫面更具層次感，她微微彎身面對鏡頭露出笑容，胸前與核心線條在光影下更加分明，這組照片曝光後，迅速在網路上引起討論，再度掀起一波關注熱潮。面對網友驚呼，夏語心也在限時動態中幽默回應，笑稱自己的腹肌對部分亞洲男性來說可能過於強烈，甚至用「有點可怕」形容，不過她也坦言這些線條都是長期努力的成果，因此仍想大方分享，她語氣輕鬆地表示平時不一定會刻意展示，但難得練出成果還是想留下紀錄，真實又不失幽默的發言也引發共鳴。不少粉絲在貼文下留言表示佩服，認為這樣的身材並非短時間能達成，而是長期自律與訓練累積的成果，有網友直言「這不是濾鏡，是紀律」，也有人打趣稱她的腹肌已成為當地最吸睛的「景點」。夏語心長年透過重訓、舞蹈與瑜伽維持體態，如今成果曝光再度證明她對自我管理的要求。