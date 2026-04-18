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在AI產業與資料中心投資持續升溫下，新加坡對基層勞動力的依賴快速加深，外籍移工成為撐起基礎建設的關鍵力量。透過分級准證制度與嚴格管理，新加坡一邊維持產業競爭力，一邊控管社會風險，外勞政策也在科技浪潮中再度成為焦點。隨著全球科技企業加碼布局，新加坡近年積極發展資料中心與半導體相關產業。根據公開資料，新加坡雖曾在2022年暫停新資料中心審批以控管能源消耗，但2024年起重新開放申請，強調高效率與綠能標準，吸引包括Google、Microsoft等科技巨頭持續投資。在這波建設潮中，大量工程、機電與維運需求同步湧現，帶動基層人力需求攀升。在此背景下，外籍移工成為支撐產業運作的重要基石。新加坡外籍勞工制度以就業准證（EP）、S准證（S Pass）與工作許可准證（WP）三層分級管理，其中EP與S准證主要針對專業與技術人才，薪資門檻逐年提高，以確保人才品質；WP則鎖定建築、製造、海事及服務業等基層職位，承擔大量體力與技術性工作。官方數據顯示，截至2025年12月，新加坡外籍員工總數達163萬5700人，其中WP持有者達122萬2700人，占比逾七成，主要來自印度、孟加拉與菲律賓等國，構成基礎勞動力主體。另一方面，EP持有者中印度籍比例從2005年約1/7上升至2020年的1/4，反映科技與專業領域對外籍人才依賴加深。制度設計上，新加坡採取高度管制模式。WP持有者僅能為指定雇主與產業工作，不得從事副業，居住地與工作條件皆須符合規範，且須定期接受健康檢查；若不符合條件，准證將被撤銷。此外，未經批准不得與公民或永久居民結婚，相關限制明確界定外籍勞工的社會角色。執法方面，新加坡對非法聘僱與藏匿移工採取高強度處罰。根據現行法令，違規者最高可判監24個月或罰款6000新幣（約新台幣14.86萬元），甚至併罰。官方強調，透過嚴謹制度維持市場秩序，是確保經濟穩定的重要前提。儘管制度嚴格，新加坡政府仍持續釋出正面訊號。國務資政李顯龍曾表示，以人均計算，外籍人口犯罪率低於本地人口。官方針對僱主的調查亦顯示，約70.8%僱主對移工表現感到滿意，僅1.4%表示不滿，反映外籍勞動力在實務運作中仍具高度穩定性。從產業現場觀察，亞洲人工智慧協會媒體與出版主管謝偉鏗指出，每當資料中心或晶片相關設施動工，現場幾乎都可見來自南亞的移工投入建設。他強調，AI運算背後不只依賴GPU與先進製程，更仰賴完整基礎設施，包括電力供應、散熱系統與網路建設，而這些環節都需要大量人力支撐。學界則認為，新加坡長期面臨基層勞動力不足問題，本地人投入意願有限，使外籍移工成為結構性補充。文化研究者指出，關鍵並非勞工來源，而是制度是否完善，唯有建立穩定且可控的管理機制，才能在經濟發展與社會穩定之間取得平衡。在社會融合層面，新加坡也透過文化政策維繫多元族群關係。例如印度社群的重要節慶屠妖節期間，小印度地區會布置燈飾與舉辦市集活動，吸引各族群參與，展現多元文化共存的城市特色，也強化國際形象。新加坡外勞制度在嚴格控管與產業需求之間取得微妙平衡。隨著AI與高科技產業持續擴張，如何在引進人力與維持社會穩定之間拿捏分寸，將持續考驗新加坡政府的政策調整能力。