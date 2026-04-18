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▲原本新竹物流內部人員透露，預計昨下午陸續修復中，但截至18日官網依舊顯示暫停服務公告。（圖／翻攝官網）

客服：下週一應該可以恢復正常

物流司機「人工」少量送貨

▲新竹物流官網故障超過半天，物流員PDA連帶故障。（圖／讀者提供）

新竹物流從昨（17）日起發生網路系統異常，官網與後台作業系統陷入癱瘓，昨記者實際去電，內部人員透露17日下午會陸續修復，但到今（18）日新竹物流官網依舊掛上維修中，已超過24小時仍未全面排除故障，讓大批網購族與電商老闆在社群大崩潰。《NOWNEWS今日新聞》實際詢問客服，新竹物流的系統大當機從17日上午開始出現，所有線上功能全數停擺，第一線司機根本無法進行包裹簽收或轉運，超過24小時，目前新竹物流官網依舊顯示「本公司網路作業系統仍在持續全力搶修中，部分功能已恢復，因作業系統不同，陸續恢復中。」《NOWNEWS》記者實際去電新竹物流客服，對方坦言：「系統還沒有修好，無法打單。」客服進一步透露，目前僅優先處理「有簽約的電商客戶」，且前提是出貨貼紙必須已經填好，至於一般零星寄件的小電商或個人賣家，目前完全無法進入系統，客服表示「應該下週一可以修好」。記者實際觀察發現住家附近還是有新竹物流在送貨，客服表示，現階段都是「人工」處理，物流司機會看物流單上面的地址，事先打電話給收件人，確認有人在家、可以收貨，物流司機才會送過去。許多賣家反映，因為無法產生託運單，導致數百件包裹無法出貨，甚至有網友在Threads、Dcard等社群平台抱怨「現在是科技時代，物流掛掉兩天太扯了」、「電商用新竹出貨的真的要先換一家，不然會被客人罵死」。有民眾擔心冷凍包裹會變質，對此客服僅能表示：「冷凍也只能等禮拜一才能出貨」。