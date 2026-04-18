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▲路易湯林森（如圖）和《一世代》舊夥伴爆發肢體衝突，被打到腦震盪。（圖／美聯社／達志影像）

▲贊恩馬利克發布自己躺在醫院吊點滴的畫面，表示突然有事進了醫院，在恢復中。（圖／摘自 IG@zayn）

昔日曾風靡全球的英國偶像天團「一世代」（One Direction），前年10月成員之一連恩潘恩在阿根廷發生墜樓意外身亡後，再度爆發負面風波！已經退團的舊團員贊恩馬利克，原本與前隊友路易湯林森一起拍攝Netflix的公路旅遊紀錄片，沒想到過程中突然爆發口角衝突，贊恩對路易已因血癌去世的媽媽講了很難聽的話，讓路易氣到與他大打出手，被旁人設法拉開，路易被送去醫院時還有腦震盪。經過這次的不愉快，兩人已經不再講話，紀錄片也取消。「一世代」曾是全球無數少女心目中的偶像，沒想到幾位團員在各自單飛後，舊日情誼也煙消雲散，讓人感嘆青春就這樣消逝無蹤，想找都找不回來。連恩的悲劇一度讓各奔東西的團員們再度重聚，贊恩與路易因此才有機會被Netflix相中合作旅遊紀錄片，不料粉絲熱切期待，等到的卻是他們還沒拍完就爆發肢體衝突，弄得片子也拍不下去。據英國《太陽報》報導，路易不敢相信贊恩竟然講媽媽的壞話，而贊恩也毫不客氣直接攻擊他的臉，把他打到腦震盪。報導中指出，贊恩拍攝到一半就開始鬧，隨即出口成「髒」，結果路易的媽媽也被他批評，燃起路易的怒火，兩人上演全武行，贊恩手上還有戴戒指，因而路易不但被打到腦震盪，頭也被贊恩的戒指割傷。據報導所言，他們在眾目睽睽下起衝突，旁觀者也不敢相信兩個過去的少男偶像，竟然私下這麼暴力，都看傻眼。路易受傷之後，大家趕快把他們分開，趕快把路易送去看醫生，比較倒楣的是Netflix，只能眼睜睜看著投入的預算放水流。「一世代」成員各自單飛後，發展的好壞有明顯不同，長得最奶油、帥氣的哈利史泰爾斯紅透半邊天，還從樂壇轉進影劇圈，電影也拍了好幾部。脾氣火爆又叛逆的贊恩，因為長得有特殊氣質，主動退團後曾被迪士尼真人版《阿拉丁》找去唱片尾曲、新版本的〈A Whole New World〉，個人發展也算順遂。唯一的愛爾蘭成員奈爾，專輯和歌曲都受歡迎，他們是「一世代」單飛發展較好的代表。而已逝的連恩、這次被打到腦震盪的路易，個人發展明顯稍差。有不少粉絲好奇究竟「一世代」從出道到後來大家各自單飛，有沒有曾經是真正的朋友？現在看來，大家把偶像團體的成員「同事關係」誤認為「深厚友情」，真的只是自己想太多，他們過去或許為了共同目標，會盡量忍受彼此的歧異，後來各自作主，再也不用忍讓，加上媒體時不時報導，不和的情況就越來越放大，終於到了連朋友都沒得做的狀態。贊恩與路易的衝突已是半年前的事，兩人現在完全不往來、也不講話。贊恩還是照常發行他的第5張個人專輯《Konnakol》，卻發布躺在醫院吊點滴的圖文，寫道：「這個禮拜好難熬，我因為意料之外的病情現已在康復中。本週見不到大家讓我心碎，沒有你們我達不到今天的位置，感謝你們的理解。」她並沒講自己為了什麼病進醫院，粉絲還是忍不住擔心，希望他快點好轉。