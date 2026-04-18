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▲曹格在Threads上發文，隨後坦言自己老花趕緊刪文。（圖／翻攝自曹格Threads@supergarychaw）

曹格打錯名字變敏感字眼 急刪文自嘲老花失誤

過往言論再被翻出 巡演持續粉絲期待回台

46歲金曲歌王曹格今年迎來出道20週年，近期展開全新巡演《打開耳朵聽我說》，首站自上海開跑，吸引大批歌迷到場支持，演出結束後他也透過社群平台分享現場片段與心得，沒想到他在自我介紹時直接寫下：「我是GAY曹格」，無預警出櫃讓粉絲都嚇壞，意外掀起討論，真相曝光後讓粉絲瞬間笑翻，他本人發現錯誤後也秒刪貼文重PO。原來曹格在貼文中原本想以英文名字「Gary」介紹自己，卻不小心誤植成「Gay」，形成「我是Gay曹格」的字句，差點不小心把自己給出櫃了，貼文曝光後迅速被截圖轉傳，不少網友看到後直呼太有戲劇效果，也有人笑稱這段「自我介紹」太過直接，讓整起事件在網路上快速擴散。發現錯誤後，曹格立即將貼文刪除，並另發動態解釋原因，他以輕鬆語氣自嘲，表示是因為眼睛的問題才會漏掉字母「R」，笑稱「老花眼惹的禍」，這番回應也讓不少粉絲覺得相當接地氣，不少粉絲也紛紛留言開玩笑。值得注意的是，這次烏龍事件也讓部分網友回想起曹格過去的相關發言，他曾在2008年獲得金曲獎時，公開表示自己並非同志，當時的說法曾引起部分族群不滿，如今再度因字詞誤用引發討論，也讓舊事被重新提起，形成另一波輿論關注。儘管發文插曲成為話題，曹格的巡演仍持續推進，他透露自己睽違多年再度舉辦大型演出，心情既興奮又緊張，甚至在首場演出時一度忘記開場詞，接下來巡演將前往多個城市，包括廣州、北京、成都及香港等地，他也特別提到對台灣歌迷的思念，期待未來能回到熟悉的舞台與大家相見。