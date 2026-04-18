NETFLIX將進行全球大改版，NETFLIX在最新給股東信中宣布將在本月底針對行動裝置App進行大規模改版，顛覆過去的橫式思考，首度引入「直式影片瀏覽」功能，讓用戶在滑手機找片時，操作邏輯更貼近短影音趨勢。此外，還同步推廣兒童專屬APP「NETFLIX PLAYGROUND」，最快月底就會上線。
根據NETFLIX最新財報訊息，全新的App體驗預計於4月底在全球市場陸續上線，改版最大的亮點在「直式影片瀏覽」的加入，過去用戶在手機上選片，多半是左右滑動縮圖，或是點開預告後轉為橫向收看，但未來的介面將支援上下滑動的直式短片，讓系統自動推薦精彩的影集與電影片段。官方表示，這種操作邏輯更符合現代人「單手滑手機」的習慣。目前消息指出，這項改版極大機率會由iPhone用戶搶先體驗。
兒童專屬遊樂場同步擴張
除了觀看模式的改變，NETFLIX在遊戲領域的野心也越玩越大，針對8歲以下的兒童，推出了全新獨立遊戲APP「NETFLIX PLAYGROUND」，完全沒有廣告、也沒有遊戲內購買機制。內含多款以知名IP為核心的互動遊戲，像是《粉紅豬小妹》、《芝麻街》等。這款APP已經在美、英、澳等地區先行測試，並定於4月28日擴展至全球市場。
串流平台紛紛靠攏短影音
事實上，NETFLIX並非唯一的一家向短影音靠攏的串流平台，據了解，競爭對手DISNEY+近期也在美國市場測試名為「VERTS」的新功能，同樣是利用直向短片來帶動用戶對長影集的好奇心。NETFLIX執行長指出，這項調整是為了增加用戶在App內的停留時間與互動頻率。
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兒童專屬遊樂場同步擴張
除了觀看模式的改變，NETFLIX在遊戲領域的野心也越玩越大，針對8歲以下的兒童，推出了全新獨立遊戲APP「NETFLIX PLAYGROUND」，完全沒有廣告、也沒有遊戲內購買機制。內含多款以知名IP為核心的互動遊戲，像是《粉紅豬小妹》、《芝麻街》等。這款APP已經在美、英、澳等地區先行測試，並定於4月28日擴展至全球市場。
串流平台紛紛靠攏短影音
事實上，NETFLIX並非唯一的一家向短影音靠攏的串流平台，據了解，競爭對手DISNEY+近期也在美國市場測試名為「VERTS」的新功能，同樣是利用直向短片來帶動用戶對長影集的好奇心。NETFLIX執行長指出，這項調整是為了增加用戶在App內的停留時間與互動頻率。