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印1張只要1元「影印店靠什麼賺錢」？內行爆料：半天進帳好幾萬

▲有民眾提到，認識的影印店「印1張只要1元」，不解如何靠微薄的收入繼續營業。（圖／取自photoAC）

認為收入來源主要靠「大量印刷」和「高附加價值加工」，一個下午就能賺到數萬元

「通常會去現場印製的都是小單而已，大單（公司文件印製、補習班講義文宣印製）都是直接信箱寄件，一次幾十本幾百本，都上萬的」

影印店最大收入是它們！前員工認證：成本不高

解釋貼紙、標書、學校考卷、推甄資料或是大圖輸出等，都是店內的主要收入來源，「但其實如果沒有散客，也不會有這麼多的項目可以做，因為每一位進來的客人都有可能是日後來給大單的客戶。」

▲家中從事影印事業的民眾提到，貼紙、標書、學校考卷、推甄資料或是大圖輸出等才是收入來源。（圖／取自photoAC）

學生不印了？影印店嘆生存難、前員工曝辛酸

平時工作壓力小，但若碰上設備維護、搬運進貨紙張等問題就會特別累，「別看影印機好像沒什麼，裡面的構造可是很複雜」

台灣大學附近不乏許多影印店，其經營模式不只簡單，售價也十分便宜，，甚至有影印店業者出面解釋「貼紙、標書、學校考卷、推甄資料或是大圖輸出」等，才是店內主要收入來源。有網友近日在Threads好奇詢問，表示影印店印製設備多，店內還請了很多店員，甚至還會開冷氣、開發票，且營業時間長，但販售的東西只是「印1張只要1元」，讓他納悶詢問「到底怎麼賺錢啊？」貼文曝光後，瞬間引來內行回應，，「印大量的書本一個下午幾萬塊喔！尤其印彩色是一面7塊，我們公司的影印店每月請款可是20-30萬」、影印店如何賺錢？留言中有家中剛好開設影印店的民眾現身，另外也有民眾曾在影印店工作，表示建築師事務所藍圖、工程用書籍也是大筆訂單，許多餐飲店也會來印製菜單，有時店員還要跑一趟到事務所送件，提到當時店面設備大多是租用的，「一張印出來成本根本不到1塊」。但隨著科技發達，加上數位時代來臨，傳統影印店也遇到生存困難，，讓開業不到1個月的老闆感嘆「現在學生都不影印了嗎？」而影印店的工作並不是完全輕鬆，1111人力銀行工作甘苦中，有曾在影印店擔任工讀生的過來人提到，，也有人表示必須熟悉基本繪圖或是排版軟體，還要面對大量顧客，看似簡單背後其實仍有一些挑戰。