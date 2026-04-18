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過去曾被視為馬粉、立場偏藍的媒體人黃暐瀚，近日在社群討論時事的言論，被不少網友質疑立場轉變。今（18）日黃暐瀚發文說清楚，拋出兩岸關係的立場分類，直言自己就是「華獨派」，認為中國民國屬於主權獨立的國家，兩岸關係互不隸屬。黃暐瀚透露，過去與沈富雄交流時，對方聽到他自稱「華獨派」一度感到驚訝，但其實這個觀點早在兩年前就已提出。他觀察，台灣民眾對兩岸關係大致可分為四種類型：第一是「台獨派」，主張制憲建國，成立全新的台灣共和國，代表人物為史明、郭寬敏以及台灣基進黨；第二是「華獨派」，強調中華民國主權獨立，並與中華人民共和國互不隸屬，自民選總統以來，李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文以及現任總統賴清德皆屬此派；第三是「華統派」，認為中國大陸屬於中華民國，主張未來應「反攻大陸、收復失土」、代表人物為蔣中正、蔣經國以及現任立委翁曉玲；第四則是「被統派」，認為中國實力強大，傾向接受被統一以避免戰爭。在自身立場的表態，黃暐瀚直言，「很清楚地，我就是華獨派無誤」，強調支持中華民國主權獨立，這個概念為前總統李登輝於1999年提出的兩國論。最後，他也向網友拋出問題：「關鍵時刻，你會是哪一派？」盼網友們可以好好思考。