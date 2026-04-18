全家、7-11週末冰品優惠來了！開心放假先來一支甜甜霜淇淋，全家今（18）日起至4月21日前，門市購買霜淇淋，第二件只要6元優惠，相當於兩支55元，且4月到門市取包裹也別忘記先報會員，就可獲得「單品美式」29元優惠券，原價60元比買一送一更便宜；7-11則有五六日限定，指定支付方式，霜淇淋第二支只要半價。

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全家霜淇淋6元多一支！冰品3件挑戰0元結帳

全家自4月17日起至4月21日前，門市購買霜淇淋兩支55元，相當於第二支只要6元開吃，且門市還有百吉蘇打大雪糕、雙響泡泡麵等商品買一送一，星太郎點心麵10元多一件。

若一次購買3件冰品，還可參加「冰友總凍員」抽抽樂活動，可於收銀機面板參加抽獎1次，購買6件可抽2次，購買9件可抽3次。獎項包含最大獎0元，還有任3件6折、任3件7折、任3件8折

▲全家「5日5好康」是4月17日至4月21日。（圖／全家提供）
▲全家「5日5好康」是4月17日至4月21日。（圖／全家提供）
7-11五六日限定！霜淇淋第二件半價

7-11霜淇淋門市也有優惠，只要在4月15日起至5月12日前，每週五六日憑uniopen 聯名卡、icash2.0、icash Pay 支付享第二件半價。

5月12日前購買思樂冰、酷聖霜霜淇淋、雪淋霜霜淇淋，可參加集點活動，集滿4點+169元就可兌換限量「KUROMI冰品絨毛吊飾盲盒」1個（共3款，隨機出貨），集滿5點免費兌換或2點+29元兌換「思樂冰特大杯任口味」、「雪淋霜任口味」或「酷聖霜任口味」任選1件。

▲7-11霜淇淋每週五六日使用指定方式支付，可有想第二件半價優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11霜淇淋每週五六日使用指定方式支付，可有想第二件半價優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
7-11、全家4月取件優惠！單品咖啡比買一送一便宜

除了週末冰品優惠外，也別錯過全家、7-11取件優惠。全家即起至4月22日前，門市取件於當下出示會員條碼或手機號碼，可獲得取貨神券優惠2選1，可選「9元FamiCollection超柔抽取式衛生紙110抽」、「29元Let's Café熱單品美式（小杯）」，原價60元的單品美式只要29元，相當於比買一送一更便宜。

7-11只要選定下午1點至4點到門市取貨，就可享有指定商品買一送一優惠券，即起至4月28日前，可獲得青梅冰茶買一送一優惠券（原價60元）。

▲全家四月份取件優惠，門市取件報會員，可獲得二選一優惠券。（圖／全家提供）
▲全家四月份取件優惠，門市取件報會員，可獲得二選一優惠券。（圖／全家提供）
▲7-11每日下午1點至4點前取件，報會員享指定商品買一送一。（圖／7-11提供）
▲7-11每日下午1點至4點前取件，報會員享指定商品買一送一。（圖／7-11提供）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...