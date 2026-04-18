我是廣告 請繼續往下閱讀

瘦子寫歌嗆「勾二嫂」ØZI聞關鍵字秒閃

▲ØZI對風波雖未回應，但離開時仍禮貌說著「Thank you」。（圖／記者邱曾其攝影）

ØZI疑捲吳卓源感情糾紛 瘦子退追IG掀熱議

歌手ØZI日前才現身Coachella音樂節，成為首位登上Heineken House的台灣音樂人，今（18）日他出席酒品記者會，看起來氣色相當不錯。日前「頑童MJ116」成員瘦子在新歌〈無袂煞〉中，歌詞唱到「他不拜關二哥，ØZI他只勾二嫂」，疑似暗指ØZI與吳卓源、瘦子表哥過往的感情糾紛，對此ØZI被問到此事表情突變，接著快速起身離開說「Thank you。」瘦子為「頑童MJ116」創作的歌曲〈無袂煞〉中，歌詞提到「他不拜關二哥，ØZI他只勾二嫂」，引起外界熱議。ØZI今首度被問到此事，即使戴著墨鏡也看得出表情微妙變化，他不發一語低頭看向工作人員，隨後結束今天的訪問。ØZI雖未回應，但離開時仍禮貌說著「Thank you」，並在工作人員的引領下起身快步走人。事實上，瘦子去年出席活動時，被問及歌曲創作內幕，他親口回應外界疑問，他坦言創作喜歡追求刺激，回顧事件起源，因吳卓源剛出道時就被爆料與圈外人蔡男交往，蔡男身分即為瘦子表哥，怎料在2人交往期間，吳卓源頻與ØZI營造「友達以上，戀人未滿」的氛圍，讓蔡男有戴綠帽的嫌疑。當時瘦子在Threads發文暗諷吳卓源，「if you don't know now you know.」（如果你不知道，那你現在知道了），更被發現他早就退追吳卓源與ØZI的帳號，讓話題在網路上引發熱議。