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▲黃豪平之前在網上發喜劇專場巡演的催票文，標註「台灣區」招來部分網友抨擊，他解釋自己用字不當，已經道歉、修改文章，認為公眾人物要習慣被外界高度檢視。（圖／記者林柏年攝）

▲陳慕義擔任第26屆花樣年華全國青少年戲劇節的「階段性展演」評審，表示學生們演出難免青澀，但能見到奇特的創意。（圖／記者林柏年攝）

第26屆花樣年華全國青少年戲劇節今（18）日舉行「階段性展演」，集結全台10組青少年團隊，以原創劇場作品回應自我認同、情緒與關係等當代青春議題，並請來金馬＆金鐘雙獎得主陳慕義以及黃豪平、王詩淳、鎮萬鈞、佑仁等擔任評審。黃豪平大讚在演出中看到年輕人「初生之犢不畏虎」的勇氣，陳慕義則認為學生們的奇特創意很值得看見。兩人身為公眾人物，難免在社群網站上接到網友批評，覺得面對批評也是種學習，做得不夠周全，有問題就改。本屆的花樣戲劇節設定以「存在」為主題，今天登場的10組演出在表現內容上充滿驚喜，吸血鬼、月老等都能當成題材，在影劇界打滾多年的評審們也眼見大開。陳慕義並非首度參加類似活動的評審，表示：「小朋友一定會做錯事。」認為演出的青澀感難以避免，可是不會用專業技巧去挑剔他們哪些地方沒做對，而會從他們的表演去注意青少年的天馬行空創意。黃豪平也鼓勵他們要勇於犯錯，就算被批評也能更了解還有哪邊需要改、可以加強。提到被批評，近來黃豪平展開喜劇專場巡演，場次涵蓋台灣北中南及美國，他在社群發文催票時，將在台灣表演的場次標註是「台灣區」，馬上挑起某些網友的敏感情緒、差點變成炎上風波，他火速道歉，表示趕著上架沒有在用詞上多方斟酌，並將內容修正。他認為身為公眾人物，就是要習慣這種狀況，有時候會意外發現，原來這樣做會讓人不舒服，同樣是學習。他現在態度是，自己沒有這個意思而被誤解，若是用字上的錯誤，就會道歉、改正。陳慕義了解事情經過後，笑言：「台灣區如果有問題，就再標註美國區，不要只有寫一個台灣區就好了。」他自己在臉書發文，針對一些社會現況或時事發表意見，也是會有人來批評，表示自己的發文都不會回任何留言，不管正面、反面還是什麼，不會因為對方讚美就謝謝或是來罵人就跟他們吵，因為自己不認識這些人。看到朋友幫他跟酸民們吵，他也會勸阻：「你們是頭殼壞去喔？」想要激起爭吵並非他發文目的，他不會讓自己捲進這些事。近來一堆行業受到AI取代的衝擊，黃豪平反而認為現場表演是AI沒辦法取代的，鼓勵青少年們要享受舞台。花樣年華全國青少年戲劇節進行完今天的「階段性展演」，之後將在7月進行全國決賽，到時候每組團隊都有一整天的時間能夠排練完整的內容，用最完善的準備爭取「全國第一」的最高榮譽。