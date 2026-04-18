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▲香港電影金像獎特刊的「已故影人」中列出了潘宏彬的作品與圖片，註明他是今年去世。（圖／摘自微博）

▲劉德華（右）的電影時有潘宏彬（左）身影，彼此曾經非常要好。（圖／摘自微博）

▲潘宏彬曾來台灣演出《射鵰英雄傳》，飾演反派男主角楊康。（圖／摘自微博）

和劉德華曾經交情極深、甚至被傳斷背緋聞的資深男星潘宏彬，死訊意外由第44屆香港電影金像獎紀念特刊揭露，外界大感震驚。劉德華今（18）日出席愛心馬拉松活動，接受香港媒體訪問，坦言農曆年前已得知潘宏彬去世，彼此多年未聯絡，沒見上最後一面，他提及此事表情嚴肅，但對過往舊情不願多聊，僅表示：「多謝大家關心。」本屆香港電影金像獎特刊中的「永垂懷念·已故影人」內容，驚見資深演員潘宏彬名字與圖片，並註明他是今（2026）年去世，享壽63歲。他曾是劉德華走紅演藝圈40多年唯一的緋聞男友，劉德華雖然為此發毒誓稱如果跟潘宏彬是戀人，就7年內愛滋病發死亡，彼此交情還又延續超過10年才結束。但隨著潘宏彬轉行去房仲業，與劉德華就完全斷聯，劉德華今受訪也表示，農曆年前聽到潘宏彬的消息已經是對方去世，其他關於彼此最後一次碰面是何時？對方後事是否已處理好等細節，他都不願意說。潘宏彬和劉德華、梁家輝、吳家麗等人都是藝員訓練班的同學，劉德華第一部電影《彩雲曲》中就和潘宏彬合演，後來還繼續在《最佳福星》、《魔域桃源》、《皇上保重》等電影和劇集合作。不同於劉德華很早就走紅，潘宏彬始終發展有限，也曾來台扮演《射鵰英雄傳》中的反派主角「楊康」，一度受到台灣戲劇製作人的喜愛。潘宏彬曾經玩到很晚去劉德華家借住，劉德華已經睡了還留紙條告訴他有食物可以吃，情誼之深厚，不言可喻。成為劉德華唯一的「緋聞男友」卻像是潘宏彬在演藝界最為人熟知的話題，蓋過他的戲劇表現。後來則有傳聞，稱朱麗蒨來香港找劉德華約會，都是借住潘宏彬的家，為了讓兩人戀情不被外界發現，潘宏彬成為煙霧彈作為掩護。1998年之後潘宏彬就離開演藝圈，改行做房地產仲介，也與劉德華切斷聯繫，劉德華曾經表示找也找不到他，保不住這段友情自己覺得好遺憾。不過潘宏彬2009年接受訪問，卻說道：「有什麼好遺憾？朋友不必天天見面，一天是朋友，終生就是朋友。」被問到和劉德華的斷背情，他當時則說道：「叫我如何回答？」表明了不願回覆這個問題。這點倒是和劉德華今日回應他死訊時的態度頗為接近，曾經的舊情既然早已成過去，再次重提也沒太多意義，留在彼此心中就好。