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ØZI現身Coachella音樂節 辣女友甜蜜愛相隨

▲ØZI近日現身Coachella音樂節，並登上Heineken House演出，女友也愛相隨。（圖／翻攝自IG＠janechen__）

穩交女友3年 ØZI被問結婚計畫回應

歌手ØZI和辣模女友Jane交往3年，小倆口感情相當穩定，日前他現身Coachella音樂節，並登上Heineken House演出，女友也愛相隨一同前往。ØZI今（18）日出席酒品記者會，透露今晚將推出寫給女友的新歌〈最愛〉，被問到是否有結婚打算？他面露笑容說：「I don’t know.」充滿幸福的模樣閃瞎眾人。ØZI認愛後，不時分享與女友的甜蜜日常，他受訪時提到兩人相識過程，透露當初想找對方拍MV，最後MV沒拍成，卻被對方的氣質吸引，並且順利追到手。近日ØZI現身Coachella音樂節，並登上Heineken House演出，結束後與女友一起追星，不僅欣賞韓國天團BIGBANG的表演，還陪女友看了女團KATSEYE，不僅登上音樂節最高殿堂，還能看到偶像，讓ØZI直呼：「對我來講意義非常重大！」小倆口交往至今逾3年感情穩定，不免被問到結婚計劃，ØZI則露出笑容說：「I don’t know.」強調目前配偶欄還是空的，至於幾歲結婚沒有計劃和想法，依舊是抱持順其自然的態度。今日出席酒品活動，ØZI自認酒品好，屬於越醉越好玩的類型，而喝醉時會更浪漫，向女友講一些心裡話。此外，ØZI預告今晚會推出新歌〈最愛〉，是寫給女友的歌。