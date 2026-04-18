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▲詐騙集團稱小A辣是自己的老婆，且為證券公司高層，進而誘騙民眾投資。（圖／Little A spicy臉書）

36歲跨性別網紅小A辣（本名黃唯恩）2020年赴泰國完成性別重置手術，隔年到戶政事務所更改性別和身分證字號，她近日分享身分證被詐騙集團盜用的截圖，對方稱小A辣是自己的老婆，且為證券公司高層，進而誘騙民眾投資，對此，小A辣怒轟：「詐騙去死！」小A辣昨（17）日在Threads無奈發文：「剛在脆被通知我結婚了...」附上的截圖，只見詐騙集團貼出小A辣的身分證，稱她是自己在凱基證券上班的老婆，接著列出引誘民眾投資股票的錯誤資訊，小A辣為此特地澄清：「詐騙去死！A辣從不推薦投資哦！」有趣的是，小A辣在留言區分享和詐騙集團的對話，可見她回覆對方：「靠邀！我什麼時候嫁給你了？」沒想到，詐騙集團繼續演，回應小A辣「寶寶別鬧了」、「我們吵架了」、「他說我把他身分證放到網上，所以跟我吵架了」，讓大批網友看得傻眼。此打詐貼文引發熱議，許多網友紛紛揶揄小A辣：「凱基有這麼正的主管！我要開戶下單」、「分點股給我」、「凱基主管妳好」、「哇！現在才知道原來A辣在9個小時前結婚了」、「新婚（？）快樂」、「你跟我說她男的我還比較相信！」小A辣桃花運極旺，2018年公開和健身教練男友阿富（王聖富）的戀情，小倆口共同挺過變性手術、傳宗接代壓力等關卡，不過依然在2023年初結束這段5年感情，兩人分手後維持朋友關係，而小A辣目前處於恢單狀態，雖然2024年底被直擊與前男友互動密切，但本人並未證實復合。