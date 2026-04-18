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開創「台東藺草編」！林黃嬌立體編織技法將生活化為藝術

▲林黃嬌將藺草編從平面轉化為立體，這種更為自由的創作方式，將藺草編從日常用途化為藝術品。（圖／台東縣政府文化處）

▲ 2019 年經臺東縣政府公告，正式認定林黃嬌為傳統工藝「台東藺草編」保存者。（圖／台東縣政府文化處）

逾一甲子的藺草記憶：文化部與地方齊表哀悼

▲林黃嬌出生於 1932 年，為台中清水人。她從小在家家戶戶都有大甲蓆的環境下成長，17 歲時看見鄰居編織藺草以增加收入；全家移居台東後，林黃嬌暫時放下了藺草編工作，直到孩子長大，才在 52 歲重拾藺草編生活。（圖／文化部）

台灣又失去一位國寶級大師！文化部表示，台東縣傳統工藝「台東藺草編」保存者林黃嬌於 4 月 13 日辭世，享耆壽 95 歲。事實上，林黃嬌從 50 多年前就致力於「藺草編」的傳承與推廣，開創了藺草編藝術化的新時代，為傳統工藝保存奠定深厚基礎，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。文化部表示，林黃嬌出生於 1932 年，為台中清水人。她從小在家家戶戶都有大甲蓆的環境下成長，17 歲時看見鄰居編織藺草以增加收入，便向婆婆學習起底、加草及收編等基本技法，藉此改善家中經濟。全家移居台東後，林黃嬌暫時放下了藺草編工作，直到孩子長大，才在 52 歲重拾藺草編生活。林黃嬌將藺草編從平面轉化為立體，這種更為自由的創作方式，是她與西部藺草編者最大的不同，也讓作品脫離了僅具實用性的框架，正式進入可供欣賞的藝術範疇。早期藺草遍植於苗栗苑裡及台中大甲一帶，而「台東藺草編」則是以西部既有的藺草編技術為基礎，進一步結合東部多元族群的生活文化特色，進行立體創作。林黃嬌多年來在臺東創作，以複雜的草編技巧，編織出獨特的藝術品，堪稱台東地區的藺草編代表人物，並於 2019 年經臺東縣政府公告，正式認定為傳統工藝「台東藺草編」保存者。文化部指出，林黃嬌累積了超過一甲子的藺草編經驗，不僅嫻熟各項技法，更樂於傳授技藝、積極培育後進，為傳統工藝的保存奠定了深厚基礎。文化部長李遠聞訊後表達深切的哀悼與不捨，將頒發旌揚狀予以表彰。臺東縣政府文化處也發文悼念：「一雙手，一甲子的歲月，從生活的編織，到藝術的展現，她讓藺草，不只是器物，更成為一段段被看見的生命故事。在台東，我們何其有幸曾與這樣一位長者同在這片土地上，看著她的技藝將日常況味轉為作品、沉澱為文化。謝謝林黃嬌阿嬤，將一生的心力，織進這片土地的記憶中。」