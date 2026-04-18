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民眾黨立院黨團主任陳智菡日前接受專訪，提到外界頻頻針對她與丈夫許甫的薪資，讓她感到相當委屈還講到落淚。對此，曾揭露陳智菡月領20萬的網紅四叉貓（劉宇）今（18）日發文狠酸陳智菡在節目上「狂飆演技」，根本是想把自己塑造成「政治受虐兒」，直言既然身為不分區立委名單成員，依法就該公開財產接受檢視，沒什麼好哭的。四叉貓指出，根據過去監察院的政治獻金資料，陳智菡在競選期間5個月領了約102萬，平均月薪高達20萬，而丈夫許甫當初進黨部的起薪也有12萬，夫妻倆每月從民眾黨領走超過32萬元。他質疑，民眾黨內部帳目混亂，包含助理回捐薪水、黨主席涉嫌規避申報等爭議不斷，民眾身為納稅人，討論政黨如何發放薪水本就合情合理，更何況陳智菡過去也曾質疑過別人的薪水，如今自己被討論就落淚，令人難以接受。四叉貓還補刀，提到陳智菡先前用「走到腳抽筋瘀血」等辛苦歷程來為高薪護航，但先前她在臉書發布的折扣碼貼文，反而成為對柯文哲不利的證據，譏諷她是「爛員工」。四叉貓認為，夫妻倆領高薪是事實，不應以此自稱受害者，這樣的表現被評論也是理所當然，沒必要在鏡頭前演戲博同情。