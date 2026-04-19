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▲前主播吳中純（中）因淋巴癌病逝，她去年才和女兒梅嬿翎（右）一起去看丁噹演唱會。（圖／梅聖旻臉書）

▲老公梅聖旻（右）、女兒梅嬿翎（左）上個月才舉行完吳中純的告別式。（圖／記者邱曾其攝）

歌手丁噹昨（18）日晚間在高雄巨蛋開唱，已故主播吳中純的女兒梅嬿翎（Apple）也坐在台下。丁噹表示梅嬿翎去年曾和媽媽一起去看她在台北小巨蛋的演唱會，想不到她今年於高雄開唱時，吳中純已經病逝。丁噹因此安慰梅嬿翎，其實媽媽一直都在，梅嬿翎也在台下手握麥克風，表示會永遠記得媽媽，鼻酸發言讓現場許多歌迷不捨落淚。丁噹昨晚在演唱會上以薩滿鼓演出探討生命意義，現場也迎來最催淚的一刻，丁噹表示台下有位歌迷，經歷了母親過世的噩耗，內心萬分悲慟，而這位歌迷正是吳中純的女兒梅嬿翎。丁噹說自己在昨日下午收到梅嬿翎的私訊，才得知原來梅嬿翎去年就有和媽媽一起在台北小巨蛋看她的演唱會，如今吳中純病逝，丁噹不由得感慨：「在場的每個人都會經歷離別，Apple的媽媽前陣子突然離開，但是她一直都在」，她接著就邀請梅嬿翎說說話，分享對媽媽的思念。梅嬿翎在台下拿著麥克風，哽咽地說：「雖然媽媽不在我們的身邊，看不到、聽不到，但只要我們記得她，她就都在我們的身邊，希望她永遠快樂，我們也會活得快樂。」此話一出讓現場無數歌迷鼻酸，忍不住哭成一片。吳中純過去是中天新聞主播，因罹患淋巴癌，在2月25日下午於台大醫院病逝，享年56歲。而吳中純的老公是前中視體育主播梅聖旻，在愛妻過世後，他曾悲慟表示會完成與妻子一起旅行的約定，將帶吳中純的骨灰徒步環島，「我和她這次要近距離一起去看台灣的風景」，可見一家人都很思念吳中純。