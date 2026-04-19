中央氣象署地震測報中心表示，今（19）日中午12時47分，台中市西屯區發生芮氏規模3.2的小區域地震，震央在台中市政府西南方1公里處，深度27.1公里，屬於極淺層地震，最大震度為2級，出現在彰化縣彰化市。 我是廣告 請繼續往下閱讀 地震測報中心說明，本起地震震度2級地區為彰化縣，震度1級地區為台中市。 ⚠️發生強震怎麼辦？地震逃生保命重點必看 ✔地震時躲哪裡最安全？逃生正確保命SOP：黃金三角錯了、別衝戶外 ✔搭捷運、開車時大地震怎麼辦？消防署「交通保命攻略」：別急煞車 ✔地震有多強？氣象署「震度分級」一圖看懂：震度3級已出現恐懼感 ✔地震包內容物準備什麼？「6大地震避難包清單、放置地點」一次看 相關新聞 地震速報／19:23宜蘭南澳規模4.7地震!12縣市有感、最大震度3級地震速報／7:01花蓮近海「規模3.9地震」！最大震度2級 彰化也搖地震速報／14:04花蓮近海「規模3.8」淺層地震！最大震度1級地震速報／7:34宜蘭近海規模3.4地震！最大震度2級 宜花有感搖晃 張志浩編輯記者畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...作品集 地震地震速報台中