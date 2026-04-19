中央氣象署地震測報中心表示，今（19）日中午12時47分，台中市西屯區發生芮氏規模3.2的小區域地震，震央在台中市政府西南方1公里處，深度27.1公里，屬於極淺層地震，最大震度為2級，出現在彰化縣彰化市。

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地震測報中心說明，本起地震震度2級地區為彰化縣，震度1級地區為台中市。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...