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日本京都南丹市的11歲男童安達結希命案，震驚全日本社會，37歲繼父安達優季於16日凌晨遭警方以遺棄屍體罪嫌逮捕，他也坦承犯行，日媒報導，安達優季在最新供稱中提到，他將結希載到學校，但又繞到其他地方將其殺害。根據關西電視台報導，在京都府南丹市發生男童遺體遭棄置的案件中，警方得知，遭逮捕的父親安達優季供稱「用車將兒子送到小學後，在其他地點將其殺害」。4月13日發現安達結希的遺體，身為繼父的嫌犯安達優季，因涉嫌將結希的遺體運至市內山區並棄置而遭到逮捕。在調查中，安達嫌犯已承認相關指控。警方於17日查扣了安達嫌犯位於自宅的車輛，辦案相關人士透露，安達嫌犯在被逮捕前的自願訊問中供稱，「用車將兒子送到小學後，又把他帶到其他地點並將其殺害。」他還表示，「在殺害地點棄置遺體後，又將遺體移動到另一個地點」，警方目前正持續慎重調查案件的詳細經過。此外，根據近日的警方調查，發現安達優季曾用手機搜尋行車紀錄器以及「棄屍的方法」等搜尋紀錄，警方指出，這可能是為了掩滅發當天的行車過程與影像證據，同時設法不被發現。