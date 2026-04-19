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民眾黨主席黃國昌去年曾率青年團訪日，不過日本的神戶市議員上畠寛弘今（18）日在Threads上爆料，2024台灣總統大選前夕，民眾黨人士曾積極聯繫，希望安排前黨主席柯文哲與一名重量級、曾任日本參議院議長的親台大咖會面，不料最終卻因「立場不明」與「政治風險」兩大因素，遭日方直接回絕。上畠寛弘透露，這位前參議院議長在日本政界舉足輕重，更是堅定的親台派，在大選前夕民眾黨相關人士主動出擊，希望能促成柯文哲與該要員會面，當時該議長的秘書官還特別私下徵詢上畠寛弘的意見，詢問「這場會面是否合適？」上畠寛弘判斷，若在此時會面，會對台灣釋放錯誤的政治訊號。上畠寛弘觀察柯文哲過去的公開發言，認為對日本的真實態度「並不十分明確」，是否真的具備穩定的親日立場，仍有待審慎判斷。在政治互信基礎不足的情況下，他明確建議：「沒有會面的必要，且不應該會面。」最終在日方內部嚴謹評估後，這場會面要求被正式決定不予進行。