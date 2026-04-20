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▲張柏芝（左）和謝霆鋒（右）因同一件迷彩外套被傳復合，但雙方都已否認。（圖／翻攝自微博）

▲吳鳳說自己再次扛到媽祖神轎，讓他非常感動。（圖／吳鳳臉書）

▲孫藝真分享兒子幫忙拍的夫妻合照，自豪笑說這種程度已經可以說是藝術品了。（圖／孫藝真IG@yejinhand）

《NOWNEWS今日新聞》為各位整理今（20）日的娛樂新聞搶先看，港星張柏芝、謝霆鋒近日因為穿了同一件迷彩外套，被粉絲瘋猜復合；對此，謝柏芝無奈否認表示不缺老公。土耳其籍藝人吳鳳分享自己跟隨大甲媽祖遶境神功扛到神轎的照片，直呼：「我已經是台灣的一部分」。南韓明星夫妻檔孫藝真、玄彬罕見放閃，分享兒子幫忙拍的夫妻合照，可愛視角讓孫藝真大喊：「這是藝術品的程度」。張柏芝與謝霆鋒離婚快要滿15年，彼此生活除了兩個兒子外早就不太有交集，網友卻偏偏不肯放下。近日網路上又出現有人比對他們近年來的行蹤，從穿的衣服、住的飯店，甚至收藏的玩具等細節，認定他們「世紀復合」，最新「鐵證」是兩人都曾經穿了同一牌、同一款的迷彩外套，連領口磨損位置等都差不多一樣，網友堅信兩人穿的是同一件。張柏芝後來在直播中白眼說道：「我缺的是牙刷，不是老公。」謝霆鋒也無奈稱這種傳聞「半年就來一次」。大甲鎮瀾宮媽祖遶境17日啟程，男星吳鳳也前去共襄盛舉，他發文表示自己今年又成功扛到媽祖鑾轎，「這個時刻非常的獨特，一切都是幾秒內發生」。吳鳳也表示現場許多人都想要靠近媽祖婆，他蹲點2小時才等到這個機會，讓他感動直呼：「今天我再一次發現我已經是台灣的一部分，大家都熱情到無法形容。」他也承諾接下來要準備介紹媽祖給土耳其媒體認識，這篇國際新聞出爐後就會跟台灣粉絲分享。孫藝真和玄彬結婚4年，兒子「小甜豆」目前已經3歲半，正是活潑好動的年紀。昨日深夜孫藝真就在IG發文，分享小甜豆幫他們夫妻拍的合照，只見孫藝真刻意遮住玄彬的臉，不想放閃得太過高調，並在貼文中稱讚兒子漸漸會抓構圖拍照，「當然有時候會拍到地板比較多、也偶爾會失焦，但這種程度，已經可以說是藝術作品了吧」。