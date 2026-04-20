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▲吊車大王（右）女兒（左）的IG目前遭到封鎖，疑似人氣太旺所導致。（圖／翻攝自IG@cranedoll__98）

胡漢龔女兒IG帳號曝光 帳號突遭封鎖掀議論

網友推測原因 後續恢復狀況待觀察

有「竹北吊車大王」之稱的胡漢龑，近期因分享與女兒的合照再度引發話題，他其中一名女兒日前以銷售汽車的形象亮相，憑藉亮眼外型與自然氣質迅速吸引大量網友關注，胡漢龑也在隨後公布女兒IG，瞬間在社群引發熱議。然而近期有人發現胡漢龔女兒的IG無預警遭到封鎖，有網友分析原因，直言：「應該是人氣太旺所導致。」吊車大王胡漢龑曬出女兒合照後引發熱烈討論，隨著話題延燒他也順勢公開女兒的社群平台帳號，讓粉絲能直接關注，不過他同時提醒外界，希望大家理性互動，避免過度打擾。沒想到帳號公開後，短時間內湧入大量追蹤與私訊，使得該帳號流量暴增，人氣成長速度遠超預期，成為近期社群平台的熱門關鍵字之一。然而就在爆紅不到一週的時間內，該帳號卻突然無預警消失，引發外界疑惑。胡漢龑隨後透過社群發文說明，表示因為短時間內湧入大量訊息，導致系統判定異常，帳號目前進入審查狀態，暫時遭到封鎖，消息曝光後，也讓原本關注該帳號的網友感到錯愕。對於帳號遭限制的原因，網路上出現各種猜測，有網友認為是短時間內追蹤數與互動量暴增，觸發平台安全機制；也有人笑稱是人氣過高導致系統誤判，留言區更出現「流量太猛被鎖」、「訊息太多被當異常帳號」等原因，封鎖原因眾說紛紜。截至目前為止，胡漢龑女兒的帳號仍未恢復正常使用，大家也在等待她女兒的IG解鎖，雖然他女兒的帳號被平台無預警封鎖，但可以知道的是吊車大王一家人已經再度登上社群熱搜與頭條。