我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉宇寧在演唱過程中不時壓住胸口、調整呼吸，臉色還一度發白、緊抓衣角，看起來非常不適。（圖／微博@星聞愛豆）

中國歌手兼演員劉宇寧因古裝劇《折腰》爆紅，而近期他舉行巡迴演唱會，不料在18日於南京舉辦最終場時，卻因演出前就感冒，但為了粉絲硬撐上台，導致他在台上唱到一半，一度臉色慘白、緊抓衣角，還不時用手壓住胸口調整呼吸，看起來非常不舒服。不過敬業的他還是堅持唱完3小時，讓台下萬名粉絲都心痛喊：「別唱了。」劉宇寧在18日的南京場演唱會中，因前一天就出現感冒症狀，而感到身體不適，但他仍強撐上台，並主動跟粉絲透露自己有點感冒。過程中，劉宇寧不時壓住胸口、調整呼吸，但在唱到〈盜夢〉時，被捕捉到臉色一度變得非常蒼白，手還緊抓衣角，看起來快撐不下去，讓粉絲都心痛喊：「別唱了。」而在點歌環節時，劉宇寧還以開玩笑口氣說：「放我下去。」體力似乎已到極限，工作人員也趕緊上台協助他暫時離場調整狀態，但最後劉宇寧還是堅持完成了3小時的演出。而在演唱會結束後，工作人員也於社群透露，劉宇寧早在前一天彩排時就出現感冒症狀，工作人員曾建議他調整表演內容，但劉宇寧為了粉絲，仍盡力帶來多首歌曲。工作人員也表示劉宇寧有聽到大家的大合唱，以及大家說：「休息吧」、「別唱了」等的關心話語，並感謝所有粉絲的支持。劉宇寧近年透過出演《折腰》、《書卷一夢》等作品爆紅後，並沒有像其他藝人一樣狂進劇組，而是近1年沒有推出新作品。他也曾在直播中跟粉絲坦言，自己在接連演出《一念關山》、《珠簾玉幕》、《折腰》、《書卷一夢》等作品後，看待劇本的標準早已改變，「現在再看新本子，會忍不住問自己有沒有比之前更好？」如果只是差不多、甚至只好一點點，「那我真的沒有拍的必要。」認為演員若為了曝光度或焦慮感，而勉強接戲，反而會對職業生涯造成傷害。事實上，劉宇寧並非全面停工，而是將重心轉往音樂與舞台，他全力投入巡迴演唱會、新歌錄製及節目工作，行程滿檔，他也坦言，一旦進組拍戲，巡演與錄音勢必全面暫停，因此目前仍在尋找演戲與音樂之間的平衡點，「不是不拍，而是還沒遇到非拍不可的本子。」這番發言也讓外界大讚他非常愛惜羽毛。