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福岡500萬就可買房 內行提醒持有成本高

▲原PO認為福岡的天氣好，生活機能也不錯。（示意圖／tripadvisor）

稅金、居留身分都是大問題 買得起可能住不起

台灣房價高漲，近期有民眾發文表示，自己看到日本福岡房價後相當震撼，約新台幣500萬元就能買到不錯的房子，1000萬元就算是市中心豪宅了，而且福岡生活機能也不錯，讓他忍不住問能不能買。PO文一出引起討論，不過有內行人指出，日本房價親民，但後續維持成本、如稅金、維護費、居留限制等，才是真正麻煩的地方。原PO在PTT Gossiping板以「福岡買房才500萬，該買嗎？」為題發文，驚呼「福岡房價太便宜了吧」，大概新台幣500萬元就有不錯的房子了，如果是新台幣1000萬元，就能算是市中心豪宅了，而且福岡的機能還不錯，天氣宜人，詢問「可買嗎」。PO文一出，許多人紛紛留言表示，日本的房子就算買得起，後續持有房子的成本也很高，而且外國人買房，也不代表能取得永久居留權，如果沒有長期居留，或是日本的永住資格，就要需要常常往返日本，比較適合退休、收租或常來往日本的人，「但買了要怎麼拿到永久居留權？除非像我一樣退休，收租收股利，經常飛去」、「一年只能住三個月？傻子才買」。也有人提醒，日本買房稅金貴，除了固定的資產稅之外，還要繳納都市計畫稅、管理費、修繕費，如果還有請人代租代管，還需要支付服務費等，「猜猜又會有人說持有成本，然後忽略房價差距」、「稅金、建築維護費算了嗎」、「買啊，你就知道日本稅制有多猛」。不少人表示，日本的居住成本高，身分、醫療都是大問題，「生病的時候有健保可以用嗎？被當作外國人醫療費用就很高」、「即便是你在日本買房有消費的理由最多只讓你一年待180天，你還是要出境，但最近聽說日本對頻繁入境者或長期居留，沒居留證明會被打槍，最近日本反移民勸你買房前多想想」。