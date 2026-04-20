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▲張智霖當天擔任陳小春演唱會嘉賓，真的抽出汽車送給幸運歌迷。（圖／微博＠東方網）

▲演唱會上除了送車，還送了陳小春下個巡迴演唱會以及張智霖的巡演套票。（圖／微博＠中網傳播）

▲周柏豪（左起）、林曉峰、張智霖、陳小春、謝天華、吳卓羲當天還同台表演。（圖／微博＠陳小春）

港星陳小春的巡迴演唱會《生旦淨末丑》18日在上海收官，嘉賓是好兄弟張智霖。而張智霖日前在愚人節時發文，表示要去陳小春演唱會上送車給粉絲，幫陳小春衝人氣，沒想到他當天真的兌現了這個「愚人節承諾」，現場用粉絲的座位號抽獎，送出一輛價值16萬人民幣（約新台幣74萬元）的新車，讓歌迷嗨爆；網友見狀則開玩笑說：「陳小春演唱會被玩成尾牙」。陳小春和張智霖因拍戲結緣，認識超過30年，是交情甚篤的好兄弟。4月1日愚人節當天，張智霖就在微博發文：「」。他本意是想幫陳小春的演唱會衝人氣，希望大家多多去捧場，想不到陳小春認真了；18日演唱會當天，他真的邀請張智霖到現場玩抽獎，幫粉絲爭取福利。只見張智霖上台後，在台上用電腦隨機抽取粉絲的座位號，影片曝光後，讓歌迷紛紛留言驚呼：「演唱會送真車！兄弟倆太寵粉」、「陳小春演唱會直接被玩成尾牙了」、「看到這真的覺得超真誠啊」、「蠻有意思的」。不過其實這輛車也不算真的送，因為大螢幕上清楚拍到，中獎粉絲只能擁有4年的汽車使用權，等於開了4年後車子還會被回收，代表中獎人也不能將這台車賣掉變現，算是很另類的抽獎方式。但也有粉絲猜測，特地標註4年使用權是為了避免單次抽獎金額過高，涉及稅務問題，或是違反商業抽獎法規，才會提出這樣的備註，或許4年後根本不會將車子討回。另外，除了汽車，陳小春演唱會抽獎還送出6張張智霖巡迴演唱會的全年套票，意外曝光張智霖即將辦個人演唱會的計畫。張智霖因此又無奈在微博發文，標記陳小春：「我說送車，@陳小春 就要抽我演唱會門票！我還沒官宣欸大哥」，兩人的逗趣互動讓歌迷全笑翻，也再次驗證了他們的交情有多好。