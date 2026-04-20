春天的星空有夠熱鬧，4月初一顆名為「MAPS」的彗星才剛通過近日點，4月中下旬亮度更亮的「C/2025 R3」彗星也將登場，臺北市立天文館解說員王彥翔表示，「C/2025 R3 彗星」今（20）日通過近日點，周日（4月26日）最靠近地球，4月底至5月，彗星都會出現在日落後的西方天空，非常值得民眾尋找。

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彗星4/26最靠近地球

王彥翔說明，「C/2025 R3 彗星」在去年9月，由夏威夷的 PanSTARRS 巡天計畫發現，今年3月下旬亮度已經來到8等以內，甚至比 MAPS 彗星還亮，預估 PanSTARRS 彗星在4月20號通過近日點後，4月26號與地球最為接近，其最大亮度可能來到2到4等左右。

▲「C/2025 R3 彗星」日出前位置示意圖。（圖／臺北市立天文館提供）
▲「C/2025 R3 彗星」日出前位置示意圖。（圖／臺北市立天文館提供）
5月還看得到　錯過彗星要等數萬年

王彥翔提及，「C/2025 R3 彗星」未來將往雙魚座方向移動，4月中上旬主要出現在日出前的東方天空，通過近日點之後，彗星將接近太陽的視線方向，4月底至5月則會出現在日落後的西方天空。

南瀛天文館則補充，「C/2025 R3 彗星」經過近日點以後，彗星的位置偏南，只有南半球才適合觀測，從台灣來看，彗星幾乎淹沒在暮光之中，之後「C/2025 R3 彗星」將遠離太陽系，直到最遙遠的太陽系邊界區域「歐特雲」，等待數萬年以上才有可能再度回歸。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...