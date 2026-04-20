假日開車往返宜蘭，雪山隧道壅塞幾乎成為常態，但上週末卻出現罕見順暢情況。有民眾表示，上週末從宜蘭礁溪開車回桃園，全程幾乎沒有遇到車潮，僅花約1小時15分鐘就抵達，《NOWNEW今日新聞》記者則是只開了55分鐘就到台北市區，與過往動輒塞車的情況形成強烈對比，讓不少人好奇，「假日人潮究竟跑去哪裡了？」貼文曝光後，許多網友分析，白沙屯媽祖與大甲媽祖進香活動吸引大量人潮前往中部，分散北部與宜蘭旅遊車流；同時適逢國小期中考，家庭出遊意願降低，也是車潮減少原因之一，讓雪隧難得出現假日不塞車的狀況。
宜蘭回台北「第一次沒塞車」！雪隧罕見順暢：路程不到1小時
一名網友在Threads發文直呼：「第一次假日從宜蘭回程，沒塞車！！開雪隧如此順暢，嚇一跳啊啊！」表示這樣的經驗相當少見，也讓她忍不住詢問「人都去哪了？」貼文曝光後，引發大量討論。
不少網友也深深有感，「周五晚上6點，我從台北下班回宜蘭居然沒塞車，超驚喜」、「也從礁溪回桃園，有夠順，開不到一個半小時，有點嚇到」、「早知道我也去宜蘭」、「我也第一次假日在大武崙沒有塞車」、「從台中回宜蘭都沒塞車」、「開心到懷疑人生，第一次碰到雪隧假日這麼一路順暢」，不少人直呼難得。
而《NOWNEWS》記者周六上午約11時從林口開車前往宜蘭，原本應該要多車的路段罕見順暢，最後只花1小時30分就抵達目的地，全程幾乎沒有塞車。而周日下午12時許從宜蘭返程，路程只花55分鐘就到台北市區，行駛雪山隧道時雖多車擁擠，但仍能一路緩慢前進，並沒有像往常在隧道內塞到動彈不得。
宜蘭、雪隧沒塞車原因曝光！撞期2大事：遊客真的少
對於車流異常順暢的原因，有網友分析，近期白沙屯媽祖與大甲媽祖進香活動吸引大量信眾前往中部與海線地區，分散原本集中於北海岸與宜蘭的出遊人潮，「去宜蘭的最佳時間點：白沙屯媽祖進香」、「走大甲媽和白沙屯媽祖」、「這週遊客真的很少，連新月廣場都沒滿車」、「基本上每週不是去北海岸就是去宜蘭的我們，今天塞在通霄」、「都在北二高苗栗大山交流道，塞爆ing，時速20」。
另外，也有人指出，適逢國小期中考期間，不少家庭減少出遊安排，進一步降低假日車流量，「這只要遇到小學考試週，宜蘭都不會塞車，已驗證2次了…開起來超級順超舒服」、「這兩週很多國小期中考，我覺得有影響」、「大人追馬祖，小孩準備期中考」，點出另一項關鍵因素，使得原本擁擠的雪隧在假日意外出現順暢景象。
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一名網友在Threads發文直呼：「第一次假日從宜蘭回程，沒塞車！！開雪隧如此順暢，嚇一跳啊啊！」表示這樣的經驗相當少見，也讓她忍不住詢問「人都去哪了？」貼文曝光後，引發大量討論。
不少網友也深深有感，「周五晚上6點，我從台北下班回宜蘭居然沒塞車，超驚喜」、「也從礁溪回桃園，有夠順，開不到一個半小時，有點嚇到」、「早知道我也去宜蘭」、「我也第一次假日在大武崙沒有塞車」、「從台中回宜蘭都沒塞車」、「開心到懷疑人生，第一次碰到雪隧假日這麼一路順暢」，不少人直呼難得。
宜蘭、雪隧沒塞車原因曝光！撞期2大事：遊客真的少
對於車流異常順暢的原因，有網友分析，近期白沙屯媽祖與大甲媽祖進香活動吸引大量信眾前往中部與海線地區，分散原本集中於北海岸與宜蘭的出遊人潮，「去宜蘭的最佳時間點：白沙屯媽祖進香」、「走大甲媽和白沙屯媽祖」、「這週遊客真的很少，連新月廣場都沒滿車」、「基本上每週不是去北海岸就是去宜蘭的我們，今天塞在通霄」、「都在北二高苗栗大山交流道，塞爆ing，時速20」。
另外，也有人指出，適逢國小期中考期間，不少家庭減少出遊安排，進一步降低假日車流量，「這只要遇到小學考試週，宜蘭都不會塞車，已驗證2次了…開起來超級順超舒服」、「這兩週很多國小期中考，我覺得有影響」、「大人追馬祖，小孩準備期中考」，點出另一項關鍵因素，使得原本擁擠的雪隧在假日意外出現順暢景象。