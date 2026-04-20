我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市議員邱于軒的老公張簡正偉開設的「大發食品行」又爆爭議！《鏡周刊》今（20）日踢爆，衛生局去年稽查時發現該食品行疑似將中國芝麻、越南香菇分裝，再標示「產地台灣」，並流入市面，成為便當店、國小營養午餐食材。對此，張簡正偉除違反《食品安全衛生管理法》，同時已遭地檢署以疑涉詐欺罪嫌偵辦，不過他回應表示，只是誤解法令，並非蓄意為之。邱于軒今也最新指出，她支持相關單位徹查真相，若有法規誤解之處，大發絕不推諉。邱于軒表示，針對大發食材行產地標示爭議，她是負責人親屬，也是市議員身分，她的立場始終是食安優先、實事求是。她提到，此案是配合食藥署稽查，依「非登不可」平台邏輯被列為「製造及加工業」，且工廠在台灣。公司因信賴系統分類，導致對法規中「改裝製造」的定義產生誤解。邱于軒說，此困擾和錯誤是目前高雄很多相關業者都面臨的難題，大家的食材來源都很清楚，也有保留相關資料，只是當行政登錄與標示指引存在落差，業者極易無所適從和誤解。她支持相關單位徹查真相，若有法規誤解之處，大發絕不推諉，將即刻修正SOP，並全力配合規範，確保未來每一標示都精確無誤。