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台中市狼教練性侵小學員長達6年，引起全國關注。近來有家長發現，被高雄市政府制裁的狼師、狼教練先後現蹤台中，不是在補習班任教，就是在場邊指導球員，痛批中市府把關失靈。副市長鄭照新答詢時主張，障性犯罪者個資，就在包庇犯罪行為，不適任人員通報系統應開放給所有人查詢。台中市民進黨議員曾朝榮、江肇國、周永鴻今（20）日針對棒球教練松志彬性侵多名小球員的事件提出質詢。曾朝榮指出，一名因長期偷拍女性影像被判緩刑的高雄補教名師，目前正轉戰台中市知名的補習班聚集地，在水利大樓任教。被拍攝下體的受害者至今惡夢連連，該名教師卻可以將良民證放上網路，還每天到教育場所接觸學生，家長即使事後得知也無法退費，補習班的查核機制在哪裡？江肇國也指出，高雄一名曲棍球教練涉嫌性騷多名球員，檢方以《猥褻罪》起訴後，高雄市政府禁止他出入高雄所有體育場館。3月底台中市舉辦國高中小直排輪曲棍球聯賽，高雄的參賽家長赫見這名教練在場邊指導選手，於是向主辦單位查詢，發現他未正式列名教練，根本拿他沒辦法。江肇國說，這些不適任者流動性高，在校園待不下去就流竄到補習班、安親班或未立案的教育場所；在高雄待不下去就流竄到台中，市府教育局、運動局難道都沒把關機制？周永鴻指出，法規制度若有漏洞，地方政府可以建議中央修改，或請立委修法，市府也要上緊發條，而不是像市長盧秀燕這樣，出問題就推給中央，且狼教練案確有督導不周之處，如果市府沒疏失，為何同意國賠？鄭照新答詢表示，系統性問題應該通盤檢討，現行制度將審查不適任人員的責任落在教育人員身上，但教育現場人力不足，他主張不適任人員的通報系統應該開放給一般人，並利用科技以AI協助查詢。江肇國提醒鄭照新，完全開放系統涉及個資和隱私問題，恐怕不適合，建議他先向法制局了解。但鄭照新強調，「我認為性犯罪者的個資不需要被保障，保障這些人就是在包庇犯罪行為」。