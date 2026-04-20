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▲養貓的人往往不會只養1隻，飼養2隻或以上家貓之比例則較以往調查增加，也使得家貓飼養總數明顯增加。（圖／讀者提供）

愛貓人士持續壯大！農業部今（20）日發布全國家犬、家貓飼養數量電訪調查推估結果，全國推估家犬數為146萬隻，較2023年減少1.2%；全國推估家貓數為174萬隻，較2023年大增32.8%。農業部表示，全國推估家犬數為146萬隻（1,462,528隻），相較2023年（1,480,637隻）減少18,109隻、1.2%)，整體趨於穩定；而全國推估家貓數為174萬隻（1,742,033隻），相較2023年（1,311,449）增加430,584隻、增加32.8%。經分析，全國飼養家犬之家庭比例仍略高於飼養家貓比例，但國人飼養2隻或以上家犬之比例與2023年調查相比無明顯差異；然而養貓的人往往不會只養1隻，飼養2隻或以上家貓之比例則較以往調查增加，也使得家貓飼養總數明顯增加。在寵物管理指標方面，農業部指出，綜整2021年、2023年及2025年3次調查結果，全國家犬登記率由2021年69.5%至2025年77.2%，而家犬絕育率亦由2021年66.41%至2025年71.75%均呈穩定提升趨勢，其中母犬絕育率為控制繁殖與減少遊蕩犬產生之關鍵指標，其持續維持較高比例，顯示源頭管理措施已逐步發揮成效。另一方面，《動物保護法》已於2024年公告將家貓納入應辦理寵物登記對象，自2026年1月1日起正式執法。而本次調查顯示家貓登記率由2023年58.45%提升至2025年66.48%，增加8.03個百分點，呈現明顯成長。農業部指出，本次調查顯示嘉義縣、雲林縣及彰化縣家犬登記率，以及嘉義市、雲林縣及基隆市母犬絕育率顯著低於全國平均，顯示地方推動雖有基礎，惟仍有精進空間。