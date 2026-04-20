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▲日本娛樂圈日前爆出9名偶像疑似全裸野球拳私密影片外流，然而男偶像道歉後繼續活動、女偶像則接連從團體畢業 ，引發差別對待討論。（圖／翻攝自X）

多名偶像遭點名捲入 男偶像道歉仍照常活動

女偶像接連「被畢業」 公司態度掀雙標爭議

日本演藝圈日前爆出震撼彈，一段涉及爆料多名年輕偶像的影片在社群平台瘋傳，短時間內觀看數突破8200萬，掀起巨大討論，影片內容疑似出現未成年飲酒、抽菸，甚至包含全裸玩野球拳等情節，尺度之大讓網友震驚不已。事件一曝光，不僅衝擊偶像形象，也讓整個產業面臨輿論壓力。隨後被點名的男偶像鈴木悠仁與深田龍生接連公開道歉，然而鈴木久留美和田口愛佳則是接連宣布從AKB48畢業，引發熱議。日本日前爆出一段影片，內容直指年輕偶像在宿舍中未成年飲酒、吸煙，甚至大玩全裸野球拳，根據爆料內容，多位來自不同團體的成員被點名參與其中，包括鈴木悠仁與深田龍生等人。影片據稱拍攝於私人聚會場合，當時部分參與者仍未成年卻出現違規行為，引發外界質疑管理機制是否失守。雖然後續未有更多實質畫面釋出，但光是已曝光的內容就足以引爆討論。面對輿論壓力，部分被點名的男偶像鈴木悠仁與深田龍生已出面道歉，承認過去行為不當並向粉絲表達歉意，不過值得注意的是，這些男藝人在公開道歉後仍持續進行既定演藝活動，未傳出重大處分。相較之下，涉入風波的女偶像情況明顯不同，AKB48成員鈴木久留美與田口愛佳在事件曝光後不久便接連宣布畢業，引發外界質疑是否與風波有關，即使部分人未正面承認參與該事件，仍面臨離開團體的結果，也讓粉絲議論紛紛。整起事件中，經紀公司「星達拓」普遍未對爆料內容做出詳細說明，選擇低調處理，這種態度在網路上引發兩極評價，有人認為是為了避免事件擴大，也有人質疑處理標準不一致，特別是在男女藝人之間的差別對待，引發外界對於偶像產業不公平的討論。