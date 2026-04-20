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▲南西維格診所醫師林政緯則提出「結構化抗老」思維。(圖／琢璞診所提供2026.4.20)

隨著全球審美觀從「明顯改變」轉向「自然改善」，現代民眾參與醫美療程時，更傾向在不動刀、低修復期的前提下，達到整體輪廓與氣色的提升。在日前盛大舉辦的「2026台灣醫用雷射光電學會春季研討會」中，醫師專家們一致認為，臉部抗老已正式邁入「精準分層」的新紀元。本次研討會以「臉部老化之臨床需求與治療安全」為主軸，深度剖析多層次老化機制。琢璞診所醫師羅玉佩會中指出，臉部老化並非單一問題，而是涵蓋骨架、韌帶、脂肪到肌肉的綜合變化。過去治療多集中於皮膚與脂肪層，羅醫師強調，肌肉層的張力變化同樣關鍵。羅玉佩表示，一旦肌肉支撐力減弱，脂肪與皮膚便會隨之下移，導致臉型由年輕時的緊緻輪廓轉為下半臉沈重的「垮臉」。她分享，現代求診者更在意「看起來是否有精神」，而非五官的劇烈變動。以雙下巴為例，成因常與膠原蛋白流失及肌肉支撐不足有關，透過同步調整皮膚與肌肉狀態的非侵入式療程，不僅能讓下顎線條收緊，更能作為年輕族群日常保養的選擇，維持視覺上的自然彈力。南西維格診所醫師林政緯則提出「結構化抗老」思維。他以微針電波與非侵入式肌肉強化療程為例，強調治療不應停留在表層。由於眼周、額頭與下巴的組織厚度差異極大，醫師需針對真皮、脂肪層及筋膜系統進行差異化處理。林政緯分享一名男性案例，透過分層治療策略，先處理脂肪堆積再強化深層結構，數週後輪廓線便顯著提升，展現出俐落的臉型。他指出，隨著2026年醫美設備結合「智能偵測」與「能量調控」技術，能量傳遞能更精準貼近個人條件，不僅大幅提高治療安全性，也為醫師提供了更細膩的調整空間。兩位醫師共同認為，未來的抗老關鍵不在於追求單一技術，而在於「分層評估、整合規劃」。羅玉佩形容肌肉層是抗老的關鍵拼圖；林政緯則直言，「沒有最好的單一技術，只有最適合的組合。」在追求自然與協調的趨勢下，醫美已從單點改善走向「整體結構的平衡調整」。醫界普遍認為，透過精準的分層分析與客製化治療，讓外在變化回歸自然、細膩，將是未來醫學美容發展的核心方向。