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▲薛之謙（左）遭前女友李雨桐（右）公開個資，一家人都受到影響。（圖／微博@薛之謙、微博@李雨桐Luyee）

薛之謙個資遭李雨桐外洩 警方介入祭出行政處分

▲李雨桐分手薛之謙後仍不放過他，透過微博掀過往恩怨。（圖／微博＠李雨桐Luyee）

騷擾影響擴及家人 輿論兩極聚焦隱私議題

中國歌手薛之謙與前女友李雨桐陷入感情糾紛，繼被爆料「重婚」、「選妃」等道德爭議後，女生再度發文公開更多內容，其中包含薛之謙身分證號碼與手機號碼，導致薛之謙一家因為個資外洩受影響，遭到大量電話與訊息騷擾，不得不暫時關閉通訊功能，李雨桐也因此遭判罰行政拘留10天。薛之謙與前女友李雨桐分手後鬧不停，女方選擇在社群上爆料薛之謙，還公開薛之謙的個人敏感資訊，包括身分證號碼與手機號碼等資料，外界因此大量轉載與討論，由於事件涉及個資外洩，因此性質不再只是情感糾紛，而是升級為侵犯隱私與違法行為，引起警方關注。根據官方通報，警方調查後認定李雨桐行為已違反相關規定，對其處以行政拘留10天，執行時間自4月10日至20日，案件處理結果也由薛之謙所屬公司對外證實，此舉顯示當局對於個資保護問題採取明確立場，也讓整起事件進入法律程序階段。在個資外洩後，薛之謙本人及家人生活受到明顯影響，據了解其手機遭到大量電話與訊息騷擾，不得不暫時關閉通訊功能，連帶影響日常生活，更嚴重的是部分家庭成員的資訊也在網路流傳，引發外界對人身安全的擔憂，法律人士指出，無論雙方糾紛為何，公開敏感個資都屬嚴重侵權行為。回顧整起事件起因，李雨桐曾在短時間內發布多則貼文，內容涉及多項指控如「重婚」、「選妃」等道德爭議，但後續未提供明確證據，甚至一度改口為情緒性發言，事件持續發酵後網路輿論呈現兩極，但多數人認為，李雨桐洩漏個資已觸及法律紅線，不應被合理化。