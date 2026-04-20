台新證券整併元富證券後，交易平台穩定度再度引發疑慮。繼先前爆出大量錯帳風波後，20日又有投資人反映，使用「PhoneEZ」行動下單App時，畫面反覆跳出「系統繁忙，請稍後再試」，甚至卡在登入頁面，無法順利進入系統。

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對於客戶抱怨再起，台新證券證實，PhoneEZ在今天中午11時50分左右發生異常。不過公司強調，其他下單工具仍可正常使用，包括Woojii與行動達人App，並已同步通知客戶改用其他平台下單，以免影響交易。

台新證券表示，問題發生後已立即啟動處理作業，對於系統異常再次造成不便，公司表達歉意，後續也會把提升系統穩定性列為優先改善項目，希望降低整併後對客戶交易造成的干擾。

事實上，台新證與元富證完成整併後，系統問題已不只一次浮上檯面。4月14日就曾因系統異常引發錯帳爭議，波及大批客戶。台新證先前說明，受影響案件粗估約9000筆，後續將逐筆協助客戶釐清，並採取對投資人最有利的方式處理。

台新證也承諾，因錯帳後續辦理反向沖銷，導致客戶出現損失，相關金額將由公司全額吸收，不會由客戶自行承擔。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...