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前民眾黨主席柯文哲17日晚間前往台中逢甲夜市掃街拜票時，突遭不明來源的辣椒水噴灑，導致20多人出現呼吸道不適狀況；警方隨後大動作成立專案小組，沒想到調查結果卻出現驚人逆轉，竟是指揮官第六分局長周俊銘因測試而釀禍。對此，民進黨立委王義川直呼：「再唬爛啊！這種事你會信？」事發於當晚7時40分左右，柯文哲在逢甲夜市與支持者合照、購買飲料時突遭攻擊，現場一度混亂；由於事發突然，外界一度懷疑為蓄意攻擊，相關單位隨即展開調查。不過，警方今（20）日公布調查結果，指出是周俊銘在測試辣椒水時，朝地面試噴，卻意外造成辣椒水擴散；警方已依規定對其記過2次，並調離主管職務。王義川則開嗆，再唬爛啊！逢甲辣椒水是轄區的第六分局分局長噴的？太緊張噴的？專案小組六分局長主持會議時，分局長搞了3天稱「是我噴的」，這讓王義川聽了傻眼直呼：「這種事你會信？這種資歷的人，會亂噴？然後3天都不承認？忽然承認？你相信？」貼文曝光至今已破1.2萬人按讚，網友也紛紛表示「找一個來頂就是了？簡直是警界之恥」、「這個檢察官可以出動了吧！！！做偽證七年以下刑期喔！！！」隨後王義川再補充說道：「台中市警察局長：禮拜六晚上分局長才跟我說！警察局長又過了40小時才對外公布！請問盧秀燕什麼時候知道的？盧秀燕早上還說還在查欸。」