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▲插畫家「狗與鹿」響應活動的影音甫出現即引起廣大迴響。（圖／ VieFor 官方提供）

▲合作競賽在 VieFor 平台內海選徵件中，收到大量露出眼白可愛狗狗。（圖／ VieFor 官方提供）

▲現在凡註冊加入並選擇寵物標籤，即可獲得「狗與鹿限定頭貼」，讓用戶在平台裡也能展現可愛的寵物身份。（圖／ VieFor 官方提供）

VieFor 寵物好宅日記

時間：4/14（二）-5/11（一）

活動詳情：https://www.viefor.com/event-battle/pawshdaily



隨著社群文化轉變，過去以寵物外表與品種為主的「炫寵文化」正逐漸退燒，取而代之的是更重視陪伴與照顧的「富養日常」。短影音互動平台 VieFor 近期推出大型寵物主題活動《寵物好宅日記 Pawsh Daily》，邀請用戶分享毛孩日常，讓「被好好照顧」成為新的可愛標準。本次活動特別攜手人氣插畫家「狗與鹿」聯名合作，以溫暖療癒的角色風格，詮釋人與寵物之間的情感連結：「靈感來自網友投稿，她跟我分享陪伴多年的毛孩遭遇路人閒言閒語，面對寵物自然老化飼主不該自責，因此有感而發決定用畫筆創作。」呼應本次與 VieFor 合作的核心理念，希望讓更多人理解，寵物的幸福不在於外表，而在於是否被理解、被陪伴、被用心照顧，透過活動傳遞「照顧」本身的價值。不少新用戶加入即換上「狗與鹿」限定頭貼，共同響應本次活動。從寵物穿搭、飲食到居家照護，一場橫跨寵物「食衣住行」的內容募集正式展開！VieFor 號召多家知名品牌，包括連鎖寵物精品「SofyDOG」、毛孩機能服飾「Kiss till Forever」、 獸醫領導鮮食「究好伴」等，打造多場短影音主題挑戰，像是「飼料一響、寵物好好養」徵稿毛孩聽到食物的真實反應，「主子的雨天/出門穿搭時尚秀」等生活化主題，讓不同養寵族群都能找到共鳴。活動自 4 月 14 日起輪番啟動六大品牌徵件，只要在 VieFor 上傳毛孩日常短影音，即可參與平台競賽與投票機制，平台也準備好萬元獎金與寵物獎品等著飼主來領獎！並鼓勵大家「用一分鐘創作變現」。現在凡註冊加入並選擇寵物標籤，即可獲得「狗與鹿限定頭貼」，讓用戶在平台裡也能展現可愛的寵物身份。