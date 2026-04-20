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晚安小雞今日下午前往士林地檢署，針對2023年侵入民宅直播案件進行和解協商，當時他被控闖入廢棄民宅，不僅破壞門鎖，還在屋內撒冥紙、翻動物品，引發屋主不滿並提告，對於和解進度，他受訪時坦言，告訴人提出的賠償金額「有點偏高」，但既然犯錯就應負責，目前仍持續與對方協調中，也感謝檢察官從中協助，希望能盡快達成共識，讓事件落幕。 除了案件進展，晚安小雞受訪時鬆口個人生活變化，證實已與妻子和平離婚，他坦言自己工作性質特殊，感情維繫不易，「應該沒有人想當我老婆或女朋友」，他接著提到，前妻已有自己的生活規劃，自己會給予祝福與支持。



除了案件進展，晚安小雞受訪時鬆口個人生活變化，證實已與妻子和平離婚，他坦言自己工作性質特殊，感情維繫不易，「應該沒有人想當我老婆或女朋友」，他接著提到，前妻已有自己的生活規劃，自己會給予祝福與支持。 ▲晚安小雞出庭時受訪證實自己已經離婚。（圖／翻攝自晚安小雞臉書）





網紅「晚安小雞（本名陳能釧）」因為在柬埔寨進行自己被綁架的造謠直播，遭到當地政府判刑2年，上月底他剛服完刑出獄回到台灣，今（20）日馬上現身地檢署，為過去侵入住宅與毀損案件與告訴人協商和解，同時他也證實自己已經恢復單身，因為他的工作性質比較特殊，「沒有人想要當我老婆。」