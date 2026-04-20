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台新證券20日傍晚公布4月14日系統異常事件的最終清查結果，當天因委託回報及成交回報異常，累計申報錯帳約9321筆，金額約20.11億元，相關部位均已依規定辦理反向沖銷，實際損失約4300萬元，將由台新證全數吸收，不會由客戶承擔，也未造成客戶資產減損。台新證和元富證4月6日正式合併，台新證成為存續公司，並躍居國內第4大券商。不過整併上線後不久，交易系統就接連出現狀況。金管會證期局先前說明，4月7日合併後首個營業日，因大量客戶同時登入查詢，加上沿用元富證的中後台系統，導致系統負載過高，出現反應變慢、登入與帳務異常等情況。到了4月14日，問題則從流量壓力轉為程式異常，造成成交回報一度停頓，投資人收不到正確交易訊息，因而誤判委託未成交、重複下單，才會演變成這次大規模錯帳。台新證在4月16日對外說明時指出，4月14日當天已第一時間啟動應變及修復作業，系統在中午12時17分恢復正常；同時初步盤點，整體申報錯帳筆數約9000筆，並承諾若反向沖銷後出現損失，將採對客戶最有利的方式處理，且由公司全額負擔。不過，由於錯帳案件必須逐筆與客戶核對，台新證未能在規定期限內完成申報。證期局副局長黃厚銘當時表示，台新證未在T+2期限內完成相關作業，已違反證交所規章，最重可處10萬元違約金；證交所也已就4月7日與4月14日兩起事件進行查核。如今最終數字出爐，錯帳部位的總規模20.11億元，並非最終由券商承擔的損失，在反向沖銷完成後，台新證實際要自行吸收的金額約4300萬元。公司強調，相關損失不會轉嫁給客戶，目的就是確保投資人權益不受影響。只是，4月14日錯帳事件尚未完全落幕之際，台新證20日中午又傳出PhoneEZ行動下單App異常，部分客戶一度無法登入或查詢委託、成交資訊，是半個月內台新證第三次出包。